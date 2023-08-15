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洛阳市纪委监委：厚植廉洁文化 倡树清廉家风
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.18 08:41

　　“作为干部家属，既要当好贤内助，更要当好‘廉内助’，给孩子树立榜样，牢牢守住幸福门。”近日，在栾川县陶湾镇纪委组织签订家庭助廉承诺书时，一名党员干部家属如是表态。

　　“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育开展以来，洛阳积极开展“廉洁从家出发”系列活动，持续深化廉洁家风建设，充分发挥家庭助廉积极作用，挖掘和弘扬优秀家风文化，传承好家风好家教好家训，教育引导党员干部修好家风建设必修课，以廉洁家风促党风政风。

　　宜阳县纪委监委以“建设清廉家风 守护幸福家庭”为主题，通过品读廉洁家书、家庭助廉座谈会、评选“最美家庭”等活动，推动家风教育进机关、进学校、进村居，凝聚“组织+家庭”监督合力，以家风带民风，以民风促社风，在全县营造守清廉、讲清廉、创清廉的良好氛围。

　　瀍河区纪委监委以“树廉洁家风 创最美家庭”为主线，深挖身边廉洁家风教育资源，探索开展“一会一课一书一讲共建”主题活动，把带着家属参观家风家训馆、参加警示教育大会、聆听家风廉政党课、阅读家风教育书籍、讲述身边清廉故事等融入共建清廉机关中，引导广大党员干部及家属筑好清廉“防火墙”。

　　“字里行间，既有父母廉洁传家的谆谆教诲，又饱含着妻儿对我的殷切期盼。”近日，在洛龙区“廉洁从家出发”活动现场，一名党员干部读完家书后表示，在今后的工作中，一定时刻警醒自己，恪守廉洁自律底线。专题纪律教育开展以来，洛龙区纪委监委精心设置廉洁家风“套餐”，把日常监督的触角从“工作圈”拓展到“生活圈”，引导党员干部自觉做到修身律己、廉洁齐家。

　　洛宁县纪委监委在罗岭乡讲理村打造集亲子研学游、廉洁教育、家风家教宣传于一体的清廉家庭教育阵地，通过开展清廉家风宣讲、家风文艺汇演、家庭红歌演唱比赛等“沉浸式”清廉家庭教育活动，推动形成以清为美、以廉立家的良好风尚。

　　“当官之法，唯有三事：曰清，曰慎，曰勤。知此三者，则知所以持身矣。”近日，伊川县人民法院组织党员干部到该县二程文化园家风家训馆开展主题党日活动，从一句句家规家训中感受催人向善向上的厚重力量。今年以来，伊川县纪委监委通过多样化的活动，持续推动廉洁家风建设走向深入，教育引导广大党员干部以廉洁家风涵养作风，促进党风政风，引领社风民风。

　　“家风正则民风正，民风正则政风清。”市纪委监委相关负责人表示，将持续探索家庭家教家风建设新途径、新方式，推动化风成俗，以家庭廉洁助推社会清廉。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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