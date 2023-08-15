昨日，三门峡市乡村振兴考察团来洛，深入伊川县、洛宁县，实地考察学习洛阳乡村运营、特色产业发展、乡里中心建设、乡村治理等乡村振兴重点工作经验做法。

昨日，三门峡市乡村振兴考察团来洛，深入伊川县、洛宁县，实地考察学习洛阳乡村运营、特色产业发展、乡里中心建设、乡村治理等乡村振兴重点工作经验做法。

近年来，洛阳深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，坚持把乡村振兴作为事关洛阳发展全局的“三项重点工作”之一，以农民增收为首要任务，以“151”工作举措为总抓手，扎实推进“4+2”阶段性重点工作，实现乡村振兴全面起势。

在伊川县，考察团走进鸣皋镇农民区域技能培训中心、伊河滩区高标准农田整治项目、平等乡张奇庄村乡里中心等处，观摩考察伊川县乡村振兴示范区建设的创新理念和生动实践。在洛宁县，考察团先后到罗岭乡爱和小镇、兴华镇竹梦小镇、罗岭乡讲理村等地，详细了解该县在乡村运营、发展乡村文旅融合新业态、乡村治理等方面取得的成效、积累的经验做法。

考察团表示，三门峡与洛阳同处豫西，山水地域相连、农业禀赋相似，将认真学习借鉴洛阳乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作的总体部署，结合当地实际，统筹做好产业发展、乡村建设、乡村治理重点工作，携手推进农业农村现代化。

三门峡市副市长杨红忠带队考察。洛阳市领导韩治群、仝宇鹏、王淑霞等陪同考察。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)