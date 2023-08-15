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发挥听民声集民意桥梁纽带作用 着力解决人民群众急难愁盼问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.18 08:34

　　根据市委统一安排部署，昨日，市委副书记、政法委书记杨骁以人大代表身份到栾川县庙子镇，督导指导主题教育工作，开展联系基层代表和人民群众活动，并听取意见建议。

　　在庙子镇人大代表联络站、党政综合便民服务中心，杨骁与人大代表认真交流，实地了解代表联络站日常管理运行情况，听取人大代表联系服务群众情况。

　　近年，庙子镇庄子村大力发展民宿产业，村民生活节节高。“对产业发展，大家都有哪些意见和建议？”杨骁走进该村乡里中心等地，实地调研民宿产业发展，认真听取基层人大代表对发展民宿产业、推动乡村振兴的意见建议，并叮嘱有关部门要及时梳理研究，推动问题早日解决。

　　杨骁指出，人大代表联络站是践行全过程人民民主的重要载体和基层单元，也是密切联系群众、汇集社情民意、回应社会关切的关键渠道和重要窗口。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧密结合主题教育，始终围绕中心、服务大局，持续提高代表依法履职能力水平，更好地把人民代表大会制度优势转化为治理效能，不断丰富和发展全过程人民民主的洛阳实践。要进一步建好管好用好人大代表联络站，坚持标准化建设、规范化管理、高效化运行，确保代表履职活动常态化开展，充分发挥听民声集民意桥梁纽带作用，真正把联络站打造成为民解忧、利民惠民的服务站。要牢记为民宗旨，站稳人民立场，践行群众路线，不断探索联系群众的好方式好渠道好方法，持续健全完善解决问题的体制机制，着力解决人民群众急难愁盼问题，以扎实有效的工作，让人民群众得到实惠、看到实效，为加快推动现代化洛阳建设作出更大贡献。

　　赵莉参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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