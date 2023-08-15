提醒车辆减速的“鱼骨线”引关注 洛阳交警为您详解

高速公路上有一种俗称“鱼骨线”的路面标线，其学名为“纵向减速标线”。近日，这种“鱼骨线”出现在洛阳歌剧院南门前的太康路上，引起市民注意。

太康路上设置的“鱼骨线”

高速公路上有一种俗称“鱼骨线”的路面标线，其学名为“纵向减速标线”。近日，这种“鱼骨线”出现在洛阳歌剧院南门前的太康路上，引起市民注意。

“鱼骨线”在我市城市道路上鲜见，市民好奇为何要增设这种标线？它的作用有哪些？遇到这种标线应该怎么走？昨日，洛阳市公安局交警支队设施工程大队相关负责人进行了详解。

原因

设置“鱼骨线”的路段车流量和人流量都比较大，存在一定交通安全隐患。为有效提升道路通行安全性，预防和减少行人过街交通事故，交警部门结合外地经验和我市实际情况，在洛阳歌剧院南门人行横道线前端的机动车道内设置车行道“鱼骨线”。

作用

“鱼骨线”学名为“纵向减速标线”，顾名思义，其主要作用是提醒车辆减速。这种标线为一组平行于车行道分界线的菱形块状虚线。这种菱形块状虚线大小不一，以此在视觉上形成车道变窄的压迫感，引导驾驶员主动减速，缓慢前行，防止机动车驾驶员在临近停止线前急刹车。

分布

这种标线一般在高速公路收费站闸道出入口、上下桥位、急转弯位、坡道出入口和隧道等位置出现，部分城市的人行横道前也会设置。

提醒

两条纵向减速线中间夹的有可能是实线，也可能是虚线。如果是实线，则不可压线变道。不过，交警提醒驾驶员不可抱有侥幸心理，因为“鱼骨线”多出现在事故易发路段，因此其中间所夹的分界线多以实线为主。

延伸

记者了解到，近期，交警部门还将在中州路市三中门口路段、开元大道新区体育馆南门口路段、定鼎大道与洛浦路交叉口、河科大二附院门口的金谷园路等处路段施划“鱼骨线”。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图)