客家、汉服主题长篇小说《朱子溪·九竹林》首发

近日，我省首部客家、汉服主题长篇小说《朱子溪·九竹林》首发式举行。 近日，我省首部客家、汉服主题长篇小说《朱子溪·九竹林》首发式举行。 《朱子溪·九竹林》是我市80后媒体人久美创作的长篇小说，20余万字，由中国文联出版社出版。作者以现实浪漫主义的手法，以一个归国华侨卢轲的视角，探秘神秘的朱子溪、九竹林。作者以田园牧歌的笔触，将读者带入了一个世外桃源，描绘出一幅幅绚丽多姿的生活画面。 久美，本名黄筱峰，祖籍江西九江，生于河南新县，曾先后发表诗歌、散文、评论等数百篇，现为洛阳汉服协会理事长。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 巩卫东)