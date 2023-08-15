《洛阳曲剧志略》首发

近日，《洛阳曲剧志略》首发式暨赠书仪式在洛龙区政府举行。

近日，《洛阳曲剧志略》首发式暨赠书仪式在洛龙区政府举行。

该书为洛龙区文化典籍工程组项目，由我市著名剧作家盛长柱主编，中州古籍出版社出版，分为志略、剧本、曲谱3卷，总计251万字。

洛阳曲剧，原名洛阳曲子，它的前身是洛阳地区农民玩社火时表演的高跷曲。1925年农历正月十三，洛阳大屯高跷曲班社社首解新富，带领朱六来、张五魁等人弃跷登台。业内人士认为，这次登台演唱标志着洛阳曲剧的诞生。此后，洛阳曲剧成为风靡一时的“文明曲子”，在百年间走出豫西，流行于河南、河北、安徽、湖北、山西、陕西、甘肃、新疆等地，成为中原地区极具民间艺术魅力的剧种之一。

《洛阳曲剧志略》志略卷详细记述了洛阳曲剧的发展历史、大事记、剧目、音乐、舞台美术、演出机构、名家简介等。剧本卷收集了《柜中缘》《千里送京娘》《花庭会》《洛阳令》《寇准背靴》《游乡》《卷席筒》《河洛工匠》等数十个剧本。曲谱卷收集了曲剧优秀唱段、代表性剧作曲谱等。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 马正标 巴图)