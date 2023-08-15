洛钼集团：跨越山海的双向奔赴（“一带一路”上的“洛阳名片”）

前不久，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛钼集团)董事长袁宏林在上海会见沙特阿拉伯工业和矿产资源大臣班达尔·胡莱夫一行。沙方一句发自肺腑的投资邀约，折射出洛钼集团与共建“一带一路”国家的“双向奔赴”。

“希望洛钼这样知名的全球矿企深度参与沙特矿产开发和工业发展！”

前不久，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛钼集团)董事长袁宏林在上海会见沙特阿拉伯工业和矿产资源大臣班达尔·胡莱夫一行。沙方一句发自肺腑的投资邀约，折射出洛钼集团与共建“一带一路”国家的“双向奔赴”。

10年营业收入增长约30倍，在2022年全球矿业公司40强排行榜中位列第20名，在全球范围内经济贡献总额超1760亿元……透过一串串飘红的数字，人们看到的正是洛钼集团在亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲深度布局，建功“一带一路”建设的自觉和担当。

扬帆“一带一路” 推进全球并购闯新局

KFM项目采场俯瞰

规模最大、成功试车！

今年中秋国庆假期，洛钼集团刚果(金)32个施工单位依旧日夜兼程，实现企业近年来规模最大的矿建项目——TFM混合矿项目带料试车。20万吨铜、1.7万吨钴的预期新增年产量，标志着这家国际矿业巨头海外产能又一次迎来大扩容。

无独有偶。洛钼集团在刚果(金)的另一座世界级矿山——KFM铜钴矿，也于今年正式投产，9万吨铜、3万吨钴的预计年产量，标注着这一全球最大单体钴矿山的分量。

“你见过中国员工和几百个非洲兄弟喊号子、齐心协力做事吗？我见过，至今难忘。”说起KFM项目从荆棘遍布的原始丛林“变身”现代化矿业生产基地，担任项目建设总监的叶毅敏对个中艰辛感触颇深。

KFM项目生产中的氢氧化钴

管中窥豹，一叶知秋。10年来，洛钼集团围绕铌、磷等战略金属或资源，及铜、钴、镍、锂等新能源金属进行全球化布局，并购、建设、运营中的每一滴汗水，都凝结为迈向世界级矿业巨头的高光。

2013年，洛钼集团收购了澳大利亚NPM铜金矿；2016年，收购巴西铌磷业务。同年，收购刚果(金)的TFM铜钴矿56%股权……

接二连三的并购和项目建设，使得洛钼集团业务遍及刚果(金)、澳大利亚、巴西、印尼、玻利维亚等国，从名不见经传的采矿企业成长为国际矿企巨头！