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为母则刚，偃师58岁农妇割肾救子

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.18 08:22
患病前李世辉（后排右）和父母、姐姐的合影

　　他34岁，年纪轻轻却身患尿毒症。她58岁，身材瘦小且患有先天性心脏病，却不顾自身危险毅然选择割肾救子。

　　这对母子，儿子叫李世辉，母亲叫李会芳，家在偃师区高龙镇高崖村。9月15日，对李世辉来说，是一次重生，给予他第二次生命的，依然是母亲李会芳。

　　晴天霹雳 他年纪轻轻被查出患了尿毒症

　　李世辉曾在郑州打工，3年前回到老家发展，一来就近谋个营生，二来方便照顾家人。对于这名年轻人来说，美好的生活刚刚开始。

　　不料，病痛的折磨打乱了李世辉的计划。2020年7月的一个早晨，李世辉突然感到身体不适，上不来气。“当时，孩子的脸、腿等部位出现淤青，看着可心疼。”李会芳回忆。李会芳和丈夫不敢耽搁，连忙带儿子到偃师区人民医院就医，第二天李世辉被查出患尿毒症。

　　“当时感觉天都要塌了。”李会芳说，李世辉有妻子和孩子，他是一家人的顶梁柱。李世辉的病情，对他们来说是晴天霹雳。他们的第一反应是——无论如何要治好李世辉的病。住院没几天，他们就决定将李世辉转到市第三人民医院治疗。

　　市第三人民医院检查医生的一番话，让老两口慌了神。“当时医生说我们孩子患的是慢性尿毒症，十分严重，已经无法自主排尿。”李会芳介绍，医生说最佳治疗方式是肾脏移植，做这个手术一是需要合适的肾源，二是准备五六十万元的费用。

　　高昂的手术费，他们一时难以承担，只能一边等待肾源，一边借钱。在此之前，李世辉只能保守治疗，每周透析3次。

　　即使如此，住院半个月，医药费就花了4.5万元。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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