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洛阳大明渠沿线已建设5座智能截流井及配套管网
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.18 08:22

智能截流井控制柜(资料图片)

　　城市污水排放与市民生存环境、生活质量息息相关。日前，部分驻洛省人大代表和市人大代表，对我市主城区水质提升工程及排水管网改造工作进行集中视察，其中就包括大明渠沿线智能截流井改造工程。

　　记者从市住建局获悉，大明渠沿线智能截流井改造工程，是我市主城区排水管网改造工作的一部分，为改善大明渠水质发挥了重要作用。

　　原来，在大明渠沿线安装智能截流井，是为了实现“雨污分流”——让干净的雨水流入大明渠，让污水流入污水处理厂，从而改善我市河渠地表水水质，提升城市人居环境。

　　大明渠沿线目前共建设有5座智能截流井及配套管网，这些截流井被安装在通向大明渠的雨水管道的末端。

　　虽名曰雨水管道，但由于上游部分老旧城区的排水管网依然是雨污合流管道，这就导致一部分污水也进入雨水管道，这时，就要在雨水管道末端安装截流井，将污水截流，从而使大明渠免受污染。

　　市住建局有关负责人介绍，截流井实现“雨污分流”，主要是通过对水量的监测实现的。一般而言，污水的水量比雨水的水量小得多，因此当管道中水位较低时，一般会将其识别为污水，从而加以截流，经污水处理管道送入污水处理厂。

　　传统截流井虽然也有将旱流污水自动排入污水处理管道的功能，不过，当降雨量过大时，大量雨水和污水就会被一同灌入污水处理管道，进入污水处理厂，这就给污水处理厂增添了负担。另外，如果大雨造成水位过高，还可能导致渠道里的雨水倒灌至管网系统。

　　智能截流井具备智能清污分流功能，能自动监测降雨量、水质、液位等，将旱流污水和受污染较严重的初期雨水截流至污水处理厂处理，较干净的雨水排至大明渠，减轻污水处理厂雨天的污水处理负担。智能截流井的“智能防自然水体倒灌”功能，能够识别井外水位，避免自然水体倒灌到管网系统。

　　此外，智能截流井还具有截流限流功能、紧急行洪功能、拦渣功能、远程监测和控制功能等，能够实现对排水过程的智能化、精细化控制。

　　该负责人介绍，智能截流井的建设，将对水生态修复、城市黑臭水体综合整治提供实践经验和技术支持，从而达到“水清、岸绿、生态共享”的惠民效果。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 山旭阳 刘运超）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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