洛阳降雨持续 高海拔山区或将飘雪

洛阳今日阴天转中雨，高海拔山区转雨夹雪，西北风3级～4级，气温15℃～22℃。

昨日下午，市区迎来降雨，气温有所下降。

中央气象台预计，17日至20日，受较强冷空气影响，我国中东部地区有一次较大范围的降雨和降温天气过程，其中，我国西北地区东部、华北西部、黄淮西部、西南地区东部等地的部分地区有中雨，局地大雨；长江中下游及其以北地区先后有4级～6级偏北风，气温下降4℃～6℃，局地降温8℃～10℃。

市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽东移及较强冷空气的共同影响，今日到明日我市有一次降雨、降温及大风天气过程，其他时段多受高空偏西气流控制，以多云到晴天为主，凌晨气温较低。请注意保暖，预防感冒。

最近几天天气预报

今日：阴天转中雨，高海拔山区转雨夹雪，西北风3级～4级，气温15℃～22℃。

明日：小雨转阴天，高海拔山区雨夹雪转阴天，西北风4级，气温13℃～19℃。

20日(周五)：多云到晴天，气温10℃～20℃。

21日(周六)：晴天到多云，气温9℃～21℃。

22日(周日)：晴天间多云，气温10℃～22℃。

23日(周一)：多云间晴天，气温11℃～23℃。

24日(周二)：晴天到多云，气温12℃～24℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)