洛阳在四县两区试点新生儿先心病筛查

16日上午，我市召开新生儿先天性心脏病(简称先心病)筛查项目试点启动会议，决定在西工区、洛龙区、汝阳县、嵩县、栾川县、洛宁县开展新生儿先心病筛查试点工作。

16日上午，我市召开新生儿先天性心脏病(简称先心病)筛查项目试点启动会议，决定在西工区、洛龙区、汝阳县、嵩县、栾川县、洛宁县开展新生儿先心病筛查试点工作。

先心病是近年来我国患儿出生缺陷病种中排名第一位的疾病。国家卫生健康委印发的《健康儿童行动提升计划(2021-2025年)》中要求，到2025年新生儿先心病筛查覆盖所有县区，筛查率达到60%以上。今年，省卫健委新增洛阳四县两区为该项目试点县区，其中筛查机构6家、诊断机构6家、治疗机构2家。

市卫健委有关负责人介绍，新生儿先心病筛查项目的服务对象及范围，主要为试点县区筛查机构内出生的6至72小时新生儿。试点县区筛查机构的新生儿，心脏杂音听诊和经皮血氧饱和度测定任何一项筛查阳性者，均为初筛结果阳性；而后，试点县区的诊断机构对筛查阳性患儿进行超声心动图诊断，出具《超声心动图诊断报告单》并解释诊断结果；最后，推荐诊断阳性患儿转诊至新生儿先心病治疗机构，以达到早筛查、早诊断、早干预的目的。

“按照要求，到2025年，洛阳将实现新生儿先心病筛查所有县区全覆盖。”市卫健委有关负责人说，推广新生儿先心病筛查适宜技术，能有效降低死亡率，也有助于探索建立我市先心病筛查和防治服务体系。

会上要求，试点县区各机构间应规范服务供给，加强沟通协调，建立高效转诊途径，推进筛查、诊断和治疗服务有效衔接，在项目实施过程中应加强与新生儿家长的沟通，在知情同意的前提下规范实施。筛查技术服务相关费用需向试点县区物价部门报备，诊断和治疗技术服务费用按相关收费标准执行。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 曹向玲 周超）