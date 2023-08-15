中国世界遗产跨区域主题游线路发布 洛阳多处入选

记者17日获悉，2023中国世界遗产旅游推广联盟大会日前在安阳举办，大会推出了10条中国世界遗产跨区域主题游线路，洛阳多处入选。

记者17日获悉，2023中国世界遗产旅游推广联盟大会日前在安阳举办，大会推出了10条中国世界遗产跨区域主题游线路，洛阳多处入选。

据悉，本次大会以“文明传承，遗产活化”为主题，旨在充分挖掘中国世界文化遗产蕴含的文化价值，进一步推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。大会推出了“中华文字”之旅、“文化寻根”之旅、“丝绸之路”之旅、“故都遗址”之旅等10个方面10条中国世界遗产跨区域主题游线路。

其中，老君山风景名胜区入选“文化寻根”之旅，龙门石窟、汉函谷关遗址入选“丝绸之路”之旅，汉魏故城遗址入选“故都遗址”之旅。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）