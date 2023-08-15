洛阳借力数字赋能 推动文旅产业转型升级

日前，文化和旅游部发布2023年文化和旅游数字化创新示范案例，《风起洛阳》虚拟现实全感剧场和沉浸式数字光影演艺《寻迹洛神赋》入选。

日前，文化和旅游部发布2023年文化和旅游数字化创新示范案例，《风起洛阳》虚拟现实全感剧场和沉浸式数字光影演艺《寻迹洛神赋》入选。

坐上元宇宙“时空穿梭机”，回到1300多年前的“神都”，开启一场奇幻冒险之旅；跟随演员“穿越”到不同时空，在“一步一景”的探索中，感受洛阳深厚的历史文化……近年，在数字技术的加持之下，一个个文旅新场景、新业态在洛阳不断涌现，丰富了沉浸式文旅体验，为文旅产业转型升级注入新活力。

玩家通过VR穿戴设备，扮演剧中角色，乘坐马车飞驰在“神都”郊外，通过手柄发射“弩箭”一路与敌人激烈交战；乘坐扶摇直上的巨型飞鸢，在万里高空与敌人开展较量……在隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池景区，《风起洛阳》虚拟现实全感剧场吸引了不少游客前来打卡。

“进入VR剧情后，会经历乘船、驾驶马车、坐飞鸢等环节，体验感十分真实，还能体验到跨过滚烫岩浆的热感和乘坐各类载具的风感、震动感等，十分刺激。”近日，郑州游客侯宇鹏来洛阳旅游时，将《风起洛阳》虚拟现实全感剧场作为打卡的一站。

“该项目融合实景、角色扮演、真人演绎等多种娱乐形式，为玩家提供‘实景演艺’与‘虚拟现实全感互动’相结合的沉浸式体验。”项目负责人介绍，该项目通过场景还原、角色互动等方式提升沉浸感，利用动作捕捉、虚拟现实等技术提升真实感，打造虚拟和现实深度融合的数字化文化体验线下场景。

从《无上龙门》沉浸式体验馆到牡丹阁数字体验馆，从《知道·老君山》沉浸式乐舞秀到沉浸式数字光影演艺《寻迹洛神赋》……数字技术赋能，让文旅新业态不断壮大、新场景日益丰富。