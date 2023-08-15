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洛阳“客货邮”三合一 为乡村振兴注入新动能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.17 16:51

　　“现在接收快递真方便，跟城里一样。”日前，在洛阳市伊川县平等乡四合头村物流综合服务站一开门，村民王大爷就取走了5件快递。在他看来，家门口的物流综合服务站和城里的菜鸟驿站一样方便。

　　时代在发展，农村客运乘客越来越少，快递进村需求则却越来越多。如何统筹农村物流和传统客运需求？融合“城乡客运+农村物流+邮政快递”优势的“客货邮”模式实现了“三合一”效果，打通了农村物流“末梢”，为乡村振兴注入了新动能。

　　盘活资源引“凤”来

　　当天清晨，在伊川汽车站一处分拣仓库内，一台大型快递自动分拣机正在运转。20多名分拣员按照包裹上的信息将其收入写有对应乡镇名称的袋子，再由其他人员整理打包，搬上快递车。

　　李报雷是伊川县极兔快递负责人，他身旁的仓库是伊川县城乡一体化“客货邮”自动分拣仓库。今年四月，这个占地3000多平方米的仓库落成，包括极兔在内的三家快递公司入驻。此后每天，6万多件快递从这里出发，被送往各乡镇集散点，再由快递员入村投递。　

　　“这里场地‘稳定’，成本不高，都是智能化操作。”李报雷说，他做快递多年，深知行业发展情况。他说，这些年，县城里留给快递行业的仓库场地越来越少，且租金越来越高。快递公司不得已，门脸在城里，仓库只能在县城边缘“打游击”。

　　伊川县道路运输服务中心相关负责人介绍，伊川县推行“客货邮”模式后，盘活伊川汽车站的场地资源，建设城乡一体化“客货邮”自动分拣仓库，吸纳快递公司入驻，由其共同出资购进智能化分拣机器，再依托其辐射能力构建起覆盖县城、乡镇、村落的三级物流体系。这样一来，场地“稳定”下来，多家快递公司众筹并共享设备，降低人工使用数量，运营成本下降近一半。

　　目前，伊川县通过“客货邮”模式实现“快递进村”线路21条，覆盖村庄97个。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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