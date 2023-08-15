央媒观洛｜河南洛阳新安：向资本市场借力培育“金凤凰”

今年5月，中超新材料向深交所创业板提交IPO申请；6月，德野房车正式在新三板挂牌……

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一家企业的管理水平、发展前景、盈利能力如何，是否上市是一个比较重要的评判标准；一座城市活力大小、发展动能是否强劲，上市企业数量也是一个较有说服力的指标。目前，河南省洛阳市新安县有本土上市企业2家，上市后备企业15家，14家上市企业在新安设立公司、投资建厂，“上市热”涌动新安，企业活力竞相迸发。

那么，在做强县域经济过程中，新安是如何向资本市场借力，培育出一群“金凤凰”的？

图为洛阳中超新材料股份有限公司。董格非 摄

上市“模范生”发挥示范效应

位于新安经开区的新强联是一家长期专注回转支承这一轴承细分领域研发生产的民营企业，从2005年办厂之初仅有1间厂房、1台机床的乡镇工厂，到2020年成功在深交所创业板上市，用董事长肖争强的话来说，其中一个重要原因是“搭上了市场经济的快车”。

2011年新强联实行股份制改造，将核心团队与公司深度“捆绑”，“瞄准机会上市，提升企业长期竞争力”很快成为企业发展的共识。

受益于风电行业政策利好，依靠技术和市场优势，新强联年收入和利润持续攀升，2020年7月终于在创业板成功上市，成为当时国内唯一上市的大型回转支承民营企业，并在短期内实现大兆瓦风电主轴轴承和偏航、变桨轴承产能释放，得以抢占细分市场。

2020年，新强联年营收入和归母净利润分别为20.6亿和4.3亿，同比增长221%和325%，均超过2016至2019年总和。正是资本市场高效加持，新强联市值由上市之初的20亿元最高上升至300多亿元，目前仍保持在100多亿元，实现了超常规跨越式发展。

“上市让企业更加规范和透明，更有竞争力。”肖争强说，“新安县包括人才工作在内的好环境也让企业受益，我们上市后能引进的人才更多了，标准也上了一个档次。”

新强联上市后的滚动式发展对新安企业起到了明显的带动作用，企业上市主动性明显提高，由“要我上市”转变为“我要上市”，仅去年第一季度新安就新增上市后备企业5家。

企业深耕行业专注研发

以制造业作为重要支撑的新安，未来还要靠制造业来“扛大梁”——在新安，政府、企业以及社会各界对此认识高度一致。新一轮产业竞争中，新安的定位是洛阳副中心城市发展战略支点、先进装备制造和新材料产业基地。

发力高端制造，加快推进企业上市，首先要解决核心技术。近年来，新安以科技创新开路，围绕企业培育、平台建设、成果转化等方面持续发力，引导各类企业加大研发投入，着力推动以企业为主体的科技创新体系建设。

用于硅片切割比头发还细的钨丝金刚线，见过吗？产地就位于新安经开区内的洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司。

“作为硅片切割的核心耗材，钨丝金刚线直径越细，切割锯缝越小，在切片过程中带来的硅料损失越少，同体积的硅料锭出片量越多。”洛阳爱科麦副总经理杨景红说。作为国内钨钼深加工企业的领头雁，洛阳爱科麦一大批新技术和高科技产品源源不断走出国门，尤其是蓝宝石长晶炉钨钼热场打破了美国、日本、俄罗斯等国家对高品质蓝宝石长晶炉热场的垄断，企业去年获得国家级专精特新“小巨人”称号。

爱科麦并非“一枝独秀”。洛阳中超新材料公司新建研发中心，引进国内外先进实验仪器及设备，招聘优秀研发人才，专注从事铝化合物阻燃剂材料、特种陶瓷材料及新能源材料等方面的研究和开发，公司年生产超细氢氧化铝超过18万吨，市场占有率位居国内第一、全球第二。河南德野专用车辆股份有限公司通过持续深耕高端房车领域，加大设计、研发投入，累计获得外观、实用新型、发明等专利70余项。公司已经启动上市工作，去年6月进入辅导期，计划明年上市……

据统计，目前新安县高新技术企业达到81家，国家科技型中小企业109家，省级创新龙头企业1家，省级“瞪羚企业”9家。拥有市级以上创新平台272家，其中省级以上平台39家，市级重点实验室4家，中原学者工作站2家，市级以上孵化载体8家。

“产业+科技”双轮驱动，为加快推进企业上市、推动县域经济高质量发展注入了澎湃动力。

政府服务到位而不越位

政府应当为企业上市提供怎样的服务？新安的答案是——当企业阳光灿烂，发展顺风顺水时，政府要给它服务好，保障好，当好“店小二”；当企业遇到阴雨天，经营有困难，政府要给它提供全天候帮助，当好“急郎中”。

以“有为”政府打造“有效”市场，新安成立了由县委、县政府主要领导任组长的新安县资本市场发展工作领导小组，实施重点上市后备企业县级领导分包联系制度，研究制定了《新安县企业上市和挂牌工作五年行动计划》《新安县资本市场发展专项奖补办法》等政策性文件，强化上市工作组织领导。

这个领导小组很好地解决了企业在上市方面“敢不敢想”“想不想上”的问题，指导有潜力的企业用足用好国家相关政策，并积极争取在资产评估确认、审计确认、股权转让、土地处置等方面的向上政策。

“与政府打交道方便快捷”也是不少企业家来新安投资创业的主要原因。杭萧钢构股份有限公司董事长单银木分享了企业项目开工建设的历程——“新安经开区成立项目服务专班全程跑、赶进度，为项目平地、10余项手续办理等一路提供‘管家式’服务，感受到了项目从签约到开工仅用40天的‘新安速度’。”

新安政府的“有为”之处还体现在主动为企业提供服务。今年以来，通过每月召开重点上市后备企业座谈会，研判分析解决企业上市过程存在的瓶颈问题，确保企业上市工作高效开展，共办结企业反馈问题10个。聚焦资金问题，搭建银企合作对接平台。共组织召开银企洽谈会、企业现场对接会、金融创新产品推介会等21次，覆盖企业906家，落实金额53.43亿元。同时积极对接市内外高校科研院所等机构的科技人才入企，为企业开展技术服务；持续推行科技特派员服务制度，今年以来组织开展农艺农技方面指导服务20余次。

“上市挂牌是推动企业强起来的有效途径。”新安县委书记王智说，“新安将大力实施优质企业梯度培育行动，全力构建‘支持企业上市、支持上市企业’的良好上市生态圈，培育一群‘金凤凰’从新安腾飞，助推县域经济高质量发展。”