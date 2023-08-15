特种邮票首发！二里头国家考古遗址公园登上“国家名片”

17日上午，《国家考古遗址公园》特种邮票正式发行，洛阳市文物局、洛阳市邮政分公司、洛阳市集邮协会在二里头夏都遗址博物馆联合主办邮票首发仪式。

17日上午，《国家考古遗址公园》特种邮票正式发行，洛阳市文物局、洛阳市邮政分公司、洛阳市集邮协会在二里头夏都遗址博物馆联合主办邮票首发仪式。

此次发行的《国家考古遗址公园》特种邮票一套四枚，分别为良渚国家考古遗址公园、陶寺国家考古遗址公园、石峁国家考古遗址公园、二里头国家考古遗址公园。全套邮票面值4.80元。邮票计划发行数量为701.7万套。

其中第四图为二里头国家考古遗址公园，以二里头夏都遗址博物馆为主背景，彰显了二里头遗址在中华文明总进程的核心与引领者地位。选取文物为镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰，其以青铜为框架，两侧有对称环纽，用数百片绿松石镶嵌成兽面纹，复合工艺，制作精美，展现了夏代青铜器铸造和镶嵌的先进技术，让人们在方寸之间感受到中华文明的源远流长和无穷魅力。

此套邮票以“中华文明探源”为主题。邮票图案的文物和内容由国家文物局组织相关单位进行推荐、确认。邮票图案前景表现了各遗址出土的代表性文物，背景为相应的历史遗迹和特色景观，画面突出历史质感，展现出瑰丽辉煌的历史文化遗韵。