洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

特种邮票首发！二里头国家考古遗址公园登上“国家名片”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.17 16:53

　　17日上午，《国家考古遗址公园》特种邮票正式发行，洛阳市文物局、洛阳市邮政分公司、洛阳市集邮协会在二里头夏都遗址博物馆联合主办邮票首发仪式。

　　此次发行的《国家考古遗址公园》特种邮票一套四枚，分别为良渚国家考古遗址公园、陶寺国家考古遗址公园、石峁国家考古遗址公园、二里头国家考古遗址公园。全套邮票面值4.80元。邮票计划发行数量为701.7万套。

　　其中第四图为二里头国家考古遗址公园，以二里头夏都遗址博物馆为主背景，彰显了二里头遗址在中华文明总进程的核心与引领者地位。选取文物为镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰，其以青铜为框架，两侧有对称环纽，用数百片绿松石镶嵌成兽面纹，复合工艺，制作精美，展现了夏代青铜器铸造和镶嵌的先进技术，让人们在方寸之间感受到中华文明的源远流长和无穷魅力。

　　此套邮票以“中华文明探源”为主题。邮票图案的文物和内容由国家文物局组织相关单位进行推荐、确认。邮票图案前景表现了各遗址出土的代表性文物，背景为相应的历史遗迹和特色景观，画面突出历史质感，展现出瑰丽辉煌的历史文化遗韵。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    老年抑郁可防可控
    老年抑郁可防可控
    老年抑郁可防可控
        抑郁症是老年期常见的精神障碍之一。随着人均寿命的延长、社会老龄化的加快、老年性疾病发病率的逐渐增高，...
  • ·解锁社恐密码 摆脱社交焦虑
  • ·秋季养生“黄金果” 生津润肺解秋燥
  • ·孩子支原体感染怎么办 听听“过来人”的经验
    		•
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 医保个人账户资金可以给家人医保缴费...
  • 洛阳今日多云到阴天 气温12℃～24℃
  • 最新回复！事关洛阳市双语实验学校(伊...
  • 洛阳3人上榜“中原企业家领军人才”拟...
  • 6000余盆洛阳催花牡丹运往上海花卉基地
  • 栾川三川豆腐成“网红” 留住乡愁变“...
  • 洛阳市公共交通集团有限公司原党委书...
  • 郑卢高速公路洛宁西收费站上站匝道(洛...
  • 老城区东北隅街道：完善体系筑基础公...
  • 洛阳热力接管城燃燃气供热小区后会改...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    夜幕下的演出

    嵩县县域风光

    秋清水蔚蓝

    文艺演出进社区
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605