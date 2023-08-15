@洛阳考生：2024年普通高校招生体育类专业招生考试11月8日起报名

今日，“河南省教育考试院”官网发布《河南省2024年普通高校招生体育类专业招生考试有关事宜的说明》。

今日，“河南省教育考试院”官网发布《河南省2024年普通高校招生体育类专业招生考试有关事宜的说明》，具体内容如下：

河南省2024年普通高校招生体育类专业招生考试有关事宜的说明

为做好我省2024年普通高校体育类专业招生考试工作，现将有关事宜说明如下：

一、报名

报考普通高招体育教育、社会体育指导与管理、休闲体育等使用我省体育专业统考成绩作为录取依据的相关专业的考生(以下简称“高考体育类”)，以及报考运动训练、武术与民族传统体育专业的考生(以下简称“体育单招”)，和报考高校高水平运动队类型招生的考生，均须参加河南省2024年普通高校招生统一报名。

报名时间为：2023年11月8日9:00至11月23日17:00。具体要求详见河南省教育考试院官网《2024年普通高招报名工作相关事宜问答》。

二、考试

(一)文化考试

“高考体育类”及高校高水平运动队考生须参加2024年普通高校招生全国统一文化考试。

(二)专业考试

1.“高考体育类”考生须参加我省2024年体育专业统一考试。考试拟于2024年3月-5月进行，考试时间、地点等具体事宜另行通知。

2.考试内容为：100米、原地掷铅球、立定跳远三个项目。

3.成绩计算办法：每项50分，总分150分。通知考生的专业成绩为整数，总分合成后，小数点后十分位四舍五入取整。考试办法和评分标准详见附件。

三、志愿设置及投档办法

(一)志愿设置

我省“高考体育类”本、专科批次实行平行志愿，每个批次设12个志愿，“1个学校+1个专业”为1个志愿，不设调剂志愿。

考生在本、专科提前批填报体育类专业志愿，不得兼报同批次其他类别志愿，但可兼报其他批次的志愿。

(二)投档办法

1.“高考体育类”本科：由招生院校选定本校在我省体育类各专业的投档排序成绩计算办法，按照考生所报志愿，在文化、专业成绩均达到体育本科录取控制分数线基础上，分别计算出考生的投档排序成绩，按招生院校最终确定的计划数或调档比例及单科最低分数，根据考生平行志愿的自然顺序和对应的投档排序成绩逐一进行检索匹配，当符合投档要求的考生志愿全部检索完毕后，将考生电子档案一次性投给招生院校，由院校审核录取。

2.“高考体育类”专科：按照我省统一投档排序成绩计算办法，在文化、专业成绩均达到体育专科录取控制分数线基础上，计算出考生投档排序成绩，将排序成绩从高分到低分排位，按招生院校计划的100%比例，将考生电子档案一次性投给院校，由院校审核录取。

四、注意事项

根据教育部有关要求，每名考生只允许有一个考生号,报考“体育单招”或高校高水平运动队的考生均须参加统一报名。相关要求如下：

(一)只报考“体育单招”的考生

须按普通高考文(理)科报名并选择“兼报体育单招”选项。考生不需要参加2024年普通高校招生全国统一文化考试和我省2024年体育专业统一考试，但须参加“体育单招”文化课全国统一考试，具体安排另行通知。

(二)只报考高校高水平运动队的考生

须按普通高考文(理)科报名，参加2024年普通高校招生全国统一文化考试，不需要参加我省2024年体育专业统一考试。

(三)兼报类型的考生

“体育单招”考生或高校高水平运动队考生如兼报“高考体育类”，须按“高考体育类”报名，参加2024年普通高校招生全国统一文化考试和我省2024年体育专业统一考试。其中“体育单招”考生还须选择“兼报体育单招”选项并参加“体育单招”文化课全国统一考试。

附件：河南省普通高校招生体育类专业考试办法和评分标准(2024版)

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