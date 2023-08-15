郑卢高速公路洛宁西收费站上站匝道(洛阳方向)恢复通车

今日，“洛阳交警”微信公众号发文称，经洛阳交警高速支队及相关部门连夜抢修，2023年10月17日上午10时，郑卢高速公路洛宁西收费站上站匝道(洛阳方向)已经恢复通车。
今日，“洛阳交警”微信公众号发文称，经洛阳交警高速支队及相关部门连夜抢修，2023年10月17日上午10时，郑卢高速公路洛宁西收费站上站匝道(洛阳方向)已经恢复通车。
今日，“洛阳交警”微信公众号发文称，经洛阳交警高速支队及相关部门连夜抢修，2023年10月17日上午10时，郑卢高速公路洛宁西收费站上站匝道(洛阳方向)已经恢复通车。
此前报道：>>>请绕行！郑卢高速洛宁西上站匝道(洛阳方向)因山体滑坡阻断
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605