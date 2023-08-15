洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

异地住房公积金缴存职工在洛阳申请贷款 这份指南供您参考
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.17 18:07

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人在山东菏泽工作，缴纳了住房公积金，但户籍在洛阳，可以在洛阳申请公积金住房贷款吗？

　　洛阳市住房公积金管理中心回复：根据《洛阳市住房公积金个人贷款管理办法》，您可按照住房公积金异地贷款情形申请。异地贷款是指在我市行政区域以外城市缴存住房公积金的职工，在我市行政区域内购买自住住房时，符合本办法规定的贷款条件，均可申请公积金贷款。

　　申请异地贷款的缴存职工，需满足以下条件：

　　1.连续正常缴存住房公积金6个月(含)以上；

　　2.借款人家庭未申请住房公积金贷款(含异地住房公积金贷款)的，按首套住房公积金贷款政策执行；已申请一次住房公积金贷款(含异地住房公积金贷款)且已结清的，按第二套住房公积金贷款政策执行；对家庭有未还清住房公积金贷款的不予受理；

　　3.缴存地、贷款地的房屋套数、贷款次数合并计算，对购买第三套及以上住房或第三次及以上使用住房公积金贷款的不予受理；

　　4.借款人及配偶不得同时分别向缴存地住房公积金管理中心和洛阳管理中心及分支机构申请住房公积金贷款；

　　5.同意按洛阳市住房公积金管理中心认可的担保方式进行贷款担保；

　　6.符合洛阳市住房公积贷款政策规定。

　　公积金贷款额度按照以下方式核定计算并取其中最低值：

　　(一)按借款人还贷能力计算:月还款额度≤夫妻双方缴存基数之和X 50%；

　　(二)按个人账户余额和缴存时间计算：贷款额度= (借款人公积金账户余额+配偶公积金账户余额) X10倍X缴存时间系数。

　　建议持异地出具的《异地贷款职工住房公积金缴存证明》及最近六个月缴存明细账(或网上查询界面)到公积金柜面核实。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    老年抑郁可防可控
    老年抑郁可防可控
    老年抑郁可防可控
        抑郁症是老年期常见的精神障碍之一。随着人均寿命的延长、社会老龄化的加快、老年性疾病发病率的逐渐增高，...
  • ·解锁社恐密码 摆脱社交焦虑
  • ·秋季养生“黄金果” 生津润肺解秋燥
  • ·孩子支原体感染怎么办 听听“过来人”的经验
    		•
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 医保个人账户资金可以给家人医保缴费...
  • 洛阳今日多云到阴天 气温12℃～24℃
  • 最新回复！事关洛阳市双语实验学校(伊...
  • 洛阳3人上榜“中原企业家领军人才”拟...
  • 6000余盆洛阳催花牡丹运往上海花卉基地
  • 栾川三川豆腐成“网红” 留住乡愁变“...
  • 洛阳市公共交通集团有限公司原党委书...
  • 郑卢高速公路洛宁西收费站上站匝道(洛...
  • 老城区东北隅街道：完善体系筑基础公...
  • 洛阳热力接管城燃燃气供热小区后会改...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    夜幕下的演出

    嵩县县域风光

    秋清水蔚蓝

    文艺演出进社区
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605