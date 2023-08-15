洛阳热力接管城燃燃气供热小区后会改造管道吗？官方回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：城燃燃气供热小区移交洛阳热力后，请问洛阳热力会对小区现有供热管道进行改造吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：城燃燃气供热小区移交洛阳热力后，请问洛阳热力会对小区现有供热管道进行改造吗？

市热力公司回复：根据市政府的安排，您所在的小区本年度的供暖由我公司负责保供，目前，辖区政府正在协调原供暖单位移交供暖系统的技术资料，我们收到技术资料(竣工资料后)会对原有供暖系统的热源、热力站进行改造，先保证最基本的供暖需求。根据市政府的工作安排，我们对燃气供暖的无主管小区按弃管小区处理，对热源热力站改造后托管小区供热，因此，原则上小区内供暖管网不进行改造。

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