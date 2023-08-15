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最新回复！事关洛阳市双语实验学校(伊滨校区)门口过街天桥建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.17 10:56

　　近期，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，洛阳市双语实验学校(伊滨校区)门口过街天桥未开建，在上下学高峰期，一些学生及家长为图方便，直接从中央绿化带横穿马路，存在安全隐患。16日，洛阳市城市管理局相关科室负责人说，该学校门口的过街天桥建设工作目前已完成交桩放线，开始道路两侧绿化带苗木迁移，之后将开始围挡施工。

　　16日上午，记者在洛阳市双语实验学校(伊滨校区)门口看到，该校位于开元大道北侧，开元大道上车辆较多，车速较快。据了解，该校是一所九年一贯制民办学校，小学以及初中学生平时住校，双休日返家。记者虽然现场并没有看到学生和家长横穿道路的现象，但是确实有几位市民从中央绿化带横穿开元大道。

　　记者通过电话联系多位学生家长得知，该学校门口原来设置有红绿灯控制，学生和家长可在绿灯时通行。今年4月，开元大道伊滨段微改造工程完工，相关部门取消了校门口的红绿灯，在开元大道增加了中央绿化带，当时的方案中明确在该学校门前修建一座过街天桥，便于学生和家长通行。

　　“时间过去半年多了，过街天桥还是没有开始建设，孩子放学，得走好长一段路，才能经过路口穿过开元大道。”学生家长王先生说，学生在校门口横穿开元大道，非常危险，呼吁过街天桥尽快建成投用。

　　还有学生家长表示，为保障学生的安全，建议相关部门在校门口加装隔离栏，从而避免学生在校门口横穿开元大道。

　　记者从洛阳市城市管理局获悉，今年4月，开元大道伊滨段微改造工程主体完工，通过增加中央绿化带实现双向车道隔离，全段红绿灯由9个减少至4个，并设置3组双向掉头车道，有效提升了道路通行效率。

　　洛阳市城市管理局工程科相关负责人说，开元大道是联系区域板块的快速通道，增加中央绿化带是为了有效减少行人随意横穿马路现象，提升道路行驶的安全性和通行效率。

　　“该学校门口的过街天桥建设事宜正在有序推进，目前交桩放线及水电进场准备已经完成，待苗木起挖移植工作完成后，将进行围挡施工，预计今年年底前完成建设。”该负责人说。

　　该负责人提醒，开元大道车速较高，为了保护大家的生命财产安全，在过街天桥尚未建成期间，洛阳市双语实验学校(伊滨校区)学生、家长和附近居民可从校门向西500米，通过开元大道与光武大道交叉口人行横道过街通行；或向东500米，通过开元大道与李村大街交叉口人行横道过街通行。学校和家庭要培养孩子的交通安全意识及习惯，家长接送学生要做到安全规范有序。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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