宫颈癌疫苗仅个别区能打？市卫健委：因数量有限 未公开预约接种

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：宫颈癌疫苗以前各医院和社区医院都可以打，现在为什么只有洛龙区可以打，而别的区都没有？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：宫颈癌疫苗以前各医院和社区医院都可以打，现在为什么只有洛龙区可以打，而别的区都没有？

市卫健委回复：宫颈癌疫苗是二类疫苗，由各县区疾控中心自行在省二类疫苗采购平台采购，我市除洛龙区外的其他县区也一直有采购该疫苗，只是由于受采购量和厂家供应量等因素的影响，疫苗数量有限，因此未公开预约接种。有接种需要的群众可以在“约苗”上查询或向各县区疾控中心咨询该疫苗的持有情况。

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