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老城区东北隅街道：完善体系筑基础公益为主促运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.17 08:52

　　近年，老城区东北隅街道着力建强街道四级养老服务体系，用好“三自”组织，针对三类老年群体，制定一张需求清单，建立一套积分制度，推动基层居家社区养老服务能力持续提升。

　　为更好提供“近、精、准”优质化养老服务，东北隅街道通过调查问卷等形式，全面了解老年人身体状况、心理状态和精神需求，制定需求清单，社区“派单”，“三自”组织“接单”，有针对性地向辖区老人提供康养、娱乐等服务，推动老有所医、老有所乐、老有所为。

　　在运营方面，该街道通过市场竞争方式引入专业运营机构，签订普惠性服务协议。在保证养老服务公益属性的基础上，运营机构可根据老人不同的身体状况、精神状况和消费能力，提供差异化服务。

　　东北隅街道还将“三自”组织活动与养老服务项目挂钩，辖区内39支“三自”组织队伍，均可通过开展各类活动获得相应积分，按照1积分1元的标准在辖区养老服务中心消费时抵扣，相应费用由街道平台公司向养老服务机构补贴，形成闭环管理。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 李玉丹）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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