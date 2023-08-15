洛宁县：对全县养老服务资源统一规划建设运营

洛宁县坚持“居家养老为基础、机构养老为补充”原则，建立医疗机构与养老机构互嵌共建机制，实现了对全县养老服务资源的统一规划、统一建设、统一运营。

洛宁县坚持“居家养老为基础、机构养老为补充”原则，建立医疗机构与养老机构互嵌共建机制，实现了对全县养老服务资源的统一规划、统一建设、统一运营。

在推动居家社区养老服务体系建设中，洛宁县从群众养老需求出发，科学规划布局，着力打造县级综合养老服务中心，对5所乡镇敬老院改造提升并推进市场化运营，建设21个集中互助养老服务站点，并在偏远农村建设了一批村级居家助老服务点。

为提高养老服务供给水平，该县按照“全域整合、市场运营、以大带小”原则，突出公益属性，引入3家优质养老服务机构，探索“公建民营”“民办公助”和“医养康融合”3种市场化运营模式，分区域、一体化运营管理全县养老服务设施，实现养老服务机构可持续运转。

如今，“点单式”服务已成为洛宁县养老服务机构的一大特色。“互联网+智慧养老”，可以对全县所有养老服务机构进行实时调度监控。

此外，该县还建立定期调度、观摩督导等机制，出台政策优先保障新建养老项目用地，给予每张新增床位3000元建设补贴、每个助老服务站点5万元至10万元奖补，为养老服务体系建设提供了强有力保障。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 李玉丹）