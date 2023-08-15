洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

嵩县洛沟村：养老不离乡邻安享幸福晚年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.17 08:49

　　嵩县饭坡镇洛沟村小型集中养老服务点自建成以来，致力通过集中互助式养老，实现养老不离乡土、不离乡邻、不离乡音、不离乡情。

　　该服务点由村小学闲置教学楼改建而成，是嵩县第一个小型集中养老服务点，占地500平方米，有房间20间，设置有卧室、活动室、厨房、餐厅、洗澡间、多媒体室等，目前入住老人17名。

　　在建设初期，洛沟村精准摸排需求，细化服务标准，对入住老人“衣食住行医”进行精心照料，确保“一天三查看、一周一洗澡、一月一清洗被褥、一月一理发、一年配发两季衣服”。老人们白天可以在服务点就餐，晚上可根据实际需求回家。

　　去年以来，洛沟村以服务点为阵地，全面开展助医、助餐、助浴、助娱等服务，为行动不便的老人提供保洁、清洗、理发、代办、代购等拓展服务，服务覆盖全村73户居家老人。

　　下一步，该村还将持续加大投入力度，对闲置房屋、场地进行提升，扩大老人活动空间，增加文娱室、阅览室、红色讲堂、夕阳红菜畦等功能区，让村级养老服务点真正成为群众家门口的“幸福互助养老家园”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 孙小蕊 见习记者 赵晨熹）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    秋季养生“黄金果” 生津润肺解秋燥
    秋季养生“黄金果” 生津润肺解秋燥
    秋季养生“黄金果” 生津润肺解秋燥
        秋季是吃石榴的时节，石榴除了味美，还是一味中药，被称为秋季养生的“黄金果”。
  • ·孩子支原体感染怎么办 听听“过来人”的经验
  • ·黑发比白发容易掉？可能只是错觉
  • ·得了甲沟炎，该如何处理？
    		•
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 顺风车需要办证吗？ 洛阳市交通局：不...
  • 冷空气明天到洛阳 注意防寒保暖
  • 河南金彭车业有限公司：不断研发新品 ...
  • 助力“山城”变“湖城”！洛阳陆浑湖...
  • 快讯！洛阳居家社区养老服务体系建设...
  • 支原体感染大年来了？儿科医生最想提...
  • 河南省2024年高考报名时间确定
  • 涧西区教体局：保证大多数小学生能够...
  • 得了甲沟炎，该如何处理？
  • 第七届中华诗词吟诵大会落幕 洛阳师范...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    文艺演出进社区

    嵩县县域风光

    秋清水蔚蓝

    秋天里的栾树
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605