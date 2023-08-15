嵩县洛沟村：养老不离乡邻安享幸福晚年

嵩县饭坡镇洛沟村小型集中养老服务点自建成以来，致力通过集中互助式养老，实现养老不离乡土、不离乡邻、不离乡音、不离乡情。

嵩县饭坡镇洛沟村小型集中养老服务点自建成以来，致力通过集中互助式养老，实现养老不离乡土、不离乡邻、不离乡音、不离乡情。

该服务点由村小学闲置教学楼改建而成，是嵩县第一个小型集中养老服务点，占地500平方米，有房间20间，设置有卧室、活动室、厨房、餐厅、洗澡间、多媒体室等，目前入住老人17名。

在建设初期，洛沟村精准摸排需求，细化服务标准，对入住老人“衣食住行医”进行精心照料，确保“一天三查看、一周一洗澡、一月一清洗被褥、一月一理发、一年配发两季衣服”。老人们白天可以在服务点就餐，晚上可根据实际需求回家。

去年以来，洛沟村以服务点为阵地，全面开展助医、助餐、助浴、助娱等服务，为行动不便的老人提供保洁、清洗、理发、代办、代购等拓展服务，服务覆盖全村73户居家老人。

下一步，该村还将持续加大投入力度，对闲置房屋、场地进行提升，扩大老人活动空间，增加文娱室、阅览室、红色讲堂、夕阳红菜畦等功能区，让村级养老服务点真正成为群众家门口的“幸福互助养老家园”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 孙小蕊 见习记者 赵晨熹）