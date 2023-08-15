新安县南李村镇：积极探索农村新型养老服务模式

近年，涧西区聚焦群众需求，着力扩大普惠性、基础性养老服务供给，逐步形成了政府主导，家庭、社会、市场共同参与的养老服务格局。

近年，涧西区聚焦群众需求，着力扩大普惠性、基础性养老服务供给，逐步形成了政府主导，家庭、社会、市场共同参与的养老服务格局。 近年，新安县南李村镇结合镇域特点，加快形成以区域养老服务中心集中供养、集中互助站自助养老、村级助老服务点居家助老为支柱的农村新型养老服务模式。 在实际工作中，南李村镇重点打造四种养老服务模式，即突出镇区域养老服务中心兜底保障服务功能，收住全镇特困供养老人；突出“集中、互助、公益、自治”四项属性，使乡村老人变“独居”为“群居”；突出村级助老服务点公益、自助、便捷实用原则，有效解决乡村养老难、养老贵问题；突出社会合作、专业服务，打通乡村养老服务“最后一公里”。 同时，该镇还推动建立党员“1+N”、志愿服务时间银行、“村助老服务点+村卫生室”、护工培训、乡贤爱心助老等五项服务机制，不断提升养老服务能力。 为推动养老服务体系长效可持续发展，该镇积极运用市场运营机制，创新思维方式，引入第三方公司解决镇区域养老服务中心市场运营难题，并通过打造康养小镇，促进医养康养融合，实现“医养有品质，康养有选择，精养有特色”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 李玉丹）