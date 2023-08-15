涧西区重庆路二社区：居民写下“微心愿” 不到半月就实现

“希望我们小区能有一套爱心座椅。”当涧西区重庆路二社区居民代表邱战勇，在社区邻里中心的黑板上写下这个“微心愿”时，他没有想到，不到半月，这个愿望就实现了。

邱战勇写下“微心愿”

“希望我们小区能有一套爱心座椅。”当涧西区重庆路二社区居民代表邱战勇，在社区邻里中心的黑板上写下这个“微心愿”时，他没有想到，不到半月，这个愿望就实现了。

近日，邱战勇和几名居民围在小区门口，有的拾掇螺丝刀等工具，有的清扫路面，忙得热火朝天。在他们面前，放着一套被塑料薄膜覆盖的崭新连体桌椅。“前两天，社区工作人员给我打电话，说要来小区安装桌椅，大伙儿都特别高兴。”邱战勇说，一大早，他和几名心急的居民就到社区搬回了桌椅，打算自己动手安装。

“居民的心情可以理解，不过我们还是和安装师傅一起过来了，桌椅必须固定好才行。”重二社区一名工作人员笑着说。

这些，源于重二社区立足于群众需求推出的“星与星愿”活动。在重二社区邻里中心的墙上，有一个写着“居民需要什么”的黑板，居民可以将“微心愿”写在黑板上，可以是个人求助，也可以是群体需求。这些“微心愿”，由社区鼓励和发动党员、“能人”志愿者或者辖区共建单位“认领”，旨在为居民解决实际问题。此前，社区通过这种形式，已经为居民尤其是高龄老人解决了一些看似琐碎却和生活密切相关的问题，如安装遥控电灯、免费上门理发等。

“我们小区老年人多，他们平时下楼遛弯，想歇一会儿，却没有合适的地方，很不方便。”邱战勇说，正因为如此，当他在社区邻里中心看到这块黑板后，立刻就作为“居民代表”写下了心愿。

这个心愿很快被“认领”。重二社区共建单位之一、洛阳移动涧西分公司相关负责人主动和社区相关人员对接，委托社区工作人员征求小区居民意见，了解居民需要哪种类型的桌椅，并在第一时间购买。

重二社区相关负责人说，今后，他们将围绕主题教育和“五星”支部创建工作，通过入户走访、民主协商会等形式，继续征集居民心愿，推出更多惠民生、暖民心举措，为居民提供更优质的服务，让社区治理更有质感，邻里党建更有“温度”。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图)