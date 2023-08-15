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洛阳八旬老人爱创作 把对家乡的爱写进歌词里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.17 08:21
狄建武(右一)指挥合唱团演唱《喊一声赵春娥》

　　“喊一声赵春娥，我温暖在心窝，满面煤黑遮不住，你靓丽本色……”近日，在老城区北大街社区邻里中心，一阵悦耳的歌声传来。

　　这首歌曲的名字叫《喊一声赵春娥》，演唱者是一群平均年龄70岁的老年人。站在最前面指挥的是狄建武，今年80岁高龄的他还是这首歌曲的词作者。

　　提到狄建武，很多经常到老城区青年宫广场上遛弯、唱歌、休闲的人都认识他。狄建武在退休前，是洛阳市特殊教育学校的一名教师。他喜欢音乐，在工作之余坚持自学唱歌和拉二胡，这为他后来的音乐创作打下了坚实基础。

　　“辛勤工作了大半辈子，退休后终于有时间做自己感兴趣的事情了。”说起音乐创作，狄建武打开了话匣子。20年前，刚退休的他为了充实生活，到青年宫广场寻找志同道合的人，没想到“歌友”还不少。于是，他们架起歌谱、一起唱歌，合唱队伍逐渐壮大，后来成立了一个合唱团，狄建武当时是合唱团的团长。

　　在唱歌的同时，狄建武还想重拾自己拉二胡的技艺。他找到一群会乐器的伙伴，成立了乐队“王府音乐会”，合唱团的不少成员也加入进来。“边演奏、边唱歌，既能合唱也能独唱，大家进步很快。”狄建武说。

　　在活动中，狄建武发现参加活动的老年人，有些之前并未接触过音乐，识谱对他们来说是个难题。为加快排练进度，他不仅现场教学，还编写了《王府音乐会简谱教材》。遇到自己不懂的地方，狄建武就请教一些专业的音乐教师。

　　随着音乐理论水平的提升，狄建武萌生了一个新的想法——通过写歌来更好地抒发自己的感受。“没有专业老师教，我更多时候是给现成的乐谱填词，偶尔会自己写谱子。”狄建武说，洛阳有厚重的历史文化，还有许多名人故事，他想尽己所能，把这些内容创作成歌曲，用音乐传递正能量。

　　这次排练的《喊一声赵春娥》，就是狄建武创作的作品之一。他说，洛阳人赵春娥作为全国劳动模范、“党的好女儿”，她的故事值得被更多人知晓。

　　截至目前，狄建武已创作或填词的歌曲有十几首。有时突然来了灵感，他甚至熬夜写歌，生活可以说比退休前还忙碌。狄建武的老伴儿很支持他，还常常跟着他一起参与活动。有了家人的陪伴，老人的劲头更足了。

　　如今，狄建武不仅会唱歌、拉二胡，还会指挥等，是名副其实的“宝藏老人”。今年重阳节，他参与筹建的西北隅老年幸福大学就要举办开学典礼了。“老年幸福大学有6个专业班、十几个社团，这下可有的忙了。”狄建武笑着说。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 张杏利 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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