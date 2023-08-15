破解“物业费难收”，要靠“质价对等”（洛潭说事）

业主不交物业费违法！收费后物业公司不服务或服务不到位违法！

业主不交物业费违法！收费后物业公司不服务或服务不到位违法！我市出台《洛阳市人民代表大会常务委员会关于规范物业服务收费管理的决定》(以下简称《决定》)，在规范物业服务收费行为、加强纠纷调处等方面作出创新性规定，有望破解“物业费难收”，推动物业服务与收费“质价对等”。

小物业，大民生。近年，有些业主不按时交纳物业费，有些物业公司无法提供让业主满意的服务，屡成社会关注焦点。“物业费难收”，让物业很“难受”，业主一点不比物业轻松。有的业主因为对物业服务不满意，不愿意交物业费，而物业收不上来费用，导致服务质量下降，继而会有更多的业主拒交物业费，形成恶性循环。

正所谓“一分价钱一分货”。每一个业主都期望“交多少钱”就要“有多少钱的服务”，拒交物业费，不是心疼那几个钱，而是在意物业费花得值不值，是否换来了满意的服务。而每一个付出辛苦与热情的物业公司也有权利收获应得的报偿，因此，物业服务与收费匹配是应有之义。

继出台《洛阳市住宅物业管理条例》之后，我市又出台《决定》，规定物业服务人应当按约定提供质价相符的服务，有相关服务不到位的违法行为由住建部门依法查处，还规定业主不得以物业服务合同未经本人同意等理由拒交物业费，意味着有了法规的力挺，今后物业公司完全可以理直气壮地向业主收物业费，而业主同样可以挺直腰杆要求物业公司提供质价相符的服务。

“管家”和业主本来就是“鱼水关系”，而不是“水火关系”。如果只是埋怨业主不交费、不讲理，物业费难收问题是不能解决的。物业公司只有提供优质的服务，才能在激烈的市场竞争中站得稳、走得远。同样，一有不满意之处就拒交物业费，也是不可取的，业主作为消费者，也要尽到交物业费的义务，并要懂得交多少费就享受多少服务。说到底，破解“物业费难收”，最终要靠“质价对等”。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）