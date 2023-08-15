洛阳今日多云到阴天 气温12℃～24℃

洛阳今天多云到阴天，下午到夜里转小雨或零星小雨，偏南风转西北风2级～3级，气温12℃～24℃。

洛阳今天多云到阴天，下午到夜里转小雨或零星小雨，偏南风转西北风2级～3级，气温12℃～24℃。 最近几天，洛阳天气晴好，气温回升。 中国天气网预计，从今天开始，新一轮实力较强的冷空气大举东移南下，陆续给我国中东部地区带来降温。预计从今天起，长江中下游及其以北地区先后有4级～6级偏北风，气温下降4℃～8℃，我国北方局地降温超过10℃，需要准备穿秋裤了。 来看下我市的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽东移及较强冷空气的共同影响，今日至19日我市有一次降水、降温及大风天气过程，接下来几天多受高空偏西气流控制，以多云到晴天为主，具体天气预报如下。 最近几天天气预报 今天：多云到阴天，下午到夜里转小雨或零星小雨，偏南风转西北风2级～3级，气温12℃～24℃。 明天：小到中雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，西北风4级左右，气温13℃～20℃。 19日(周四)：小雨转阴天，西北风3级～4级，气温12℃～19℃。 20日(周五)：多云到晴天，气温10℃～21℃。 21日(周六)：晴天到多云，气温9℃～21℃。 22日(周日)：多云间晴天，气温11℃～21℃。 23日(周一)：晴天间多云，气温11℃～23℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)