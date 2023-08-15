东升二中举行第二十届校园文化艺术节

15日下午，东升二中师生欢聚于景华路校区，参加以“贺搬迁 迎新貌 再启航”为主题的第二十届校园文化艺术节。

15日下午，东升二中师生欢聚于景华路校区，参加以“贺搬迁 迎新貌 再启航”为主题的第二十届校园文化艺术节。

作为一年一度的文化艺术盛事，校园文化艺术节为师生们搭建了一个施展才艺、彰显自我的重要平台。艺术节分书法绘画作品展和文艺汇演两部分。主题丰富、形式多样的书法绘画作品饱含着孩子们对校园、家园、祖国传统文化的热爱与赞美。舞蹈、相声、合唱、朗诵、架子鼓、钢琴联奏、民乐合奏等节目，充分展现了师生的青春风采。(如图)共建单位驻洛某部、洛阳群星舞蹈团、河南省曲剧团，也奉上了十分精彩的演出。

多年来，东升二中秉承“五成教育”理念，坚持“五育并举”，积极推动美育，校园文化艺术节是东升二中“五成教育”成果展示的艺术平台，每年都会涌现出一大批艺术人才和优秀苗子，极大地促进了学生素质的全面提升。（洛报融媒·洛阳网记者 张艳 陈晨 通讯员 韩晓红 张辰辰）