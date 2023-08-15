洛阳高校学子在全国武术赛事中获佳绩

2023年中国大学生武术套路锦标赛日前落幕。洛阳职业技术学院参赛队伍获得6金5银3铜及女子团体乙组总分第三名的佳绩。 2023年中国大学生武术套路锦标赛日前落幕。洛阳职业技术学院参赛队伍获得6金5银3铜及女子团体乙组总分第三名的佳绩。 该比赛由中国大学生体育协会主办，是全国高校级别最高、规模最大、影响力最广的武术赛事。来自全国191所高校229支代表队的1000余名大学生在为期4天的比赛中，分甲、乙两个组别，围绕拳术、器械、对练等六大项目展开激烈角逐，展现了当代中国大学生武术套路和太极推手竞技的最高水平。 洛阳职业技术学院的7名运动员参加乙组(高职高专组)19个项目的比赛，获女子炮拳冠军、亚军，其他传统拳术冠军、亚军，武式太极拳冠军、亚军，华拳冠军，软器械亚军，翻子拳季军，其他太极器械季军；男子八法五步冠军，炮拳冠军，其他太极器械亚军，翻子拳季军。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 常书香 张旭辉)