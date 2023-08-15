第二届“夏文化考古”研修班开班

昨日，第二届“夏文化考古”研修班在二里头夏都遗址博物馆开班。

昨日，第二届“夏文化考古”研修班在二里头夏都遗址博物馆开班。

本届研修班由国家文物局指导，中国社会科学院考古研究所、河南省文物局主办，洛阳市文物局、洛阳市考古研究院协办，旨在深入推进夏文化研究，培养高层次专业人才队伍，提升夏文化考古研究工作整体水平，适应当前夏文化考古研究工作发展的实际需要。首届“夏文化考古”研修班于2021年4月28日在二里头夏都遗址博物馆开班，参加研修班的学员目前已成为夏文化研究的中坚力量。

主办方表示，举办“夏文化考古”研修班是深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神的重要举措，培养一支视野开阔、思维活跃、业务过硬、多元互补的优秀人才队伍，是持续推进夏文化探索和研究的重要保障。研修班将采取“学、研、践”相结合的形式，邀请国内相关领域著名学者进行理论和技能授课。

市文物局相关负责人表示，夏文化探索是中华文明形成和发展研究中至为关键的重大学术研究课题，二里头遗址是夏文化探索最重要的支撑遗址。洛阳市将立足独特的文物资源优势，为培养夏文化考古人才、提升夏文化研究水平提供更多便利。

开班仪式现场，中国社会科学院考古研究所研究员杜金鹏以《夏文化探索的出发点》为题为学员们现场授课。杜金鹏曾在二里头遗址从事10余年田野考古工作，他勉励学员们珍惜来之不易的学习机会，做好夏文化相关重大考古课题研究，为“夏商周断代工程”“中华文明探源工程”贡献一己之力。

本届“夏文化考古”研修班共有11名学员，他们来自多个省、市文博考古机构或高校，将在专家带领下，展开为期70天的理论学习和考古实践。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)