6000余盆洛阳催花牡丹运往上海花卉基地

起盆、精剪、包装、搬运，数十名工人紧张有序工作，盆养催花牡丹被放置到冷链车上……近日，位于老城区的洛阳唐风催花牡丹展示交易中心内一派繁忙景象，6000余盆催花牡丹被装车后运往千里之外的上海浦南花卉基地，预计明年元旦前上市。

起盆、精剪、包装、搬运，数十名工人紧张有序工作，盆养催花牡丹被放置到冷链车上……近日，位于老城区的洛阳唐风催花牡丹展示交易中心内一派繁忙景象，6000余盆催花牡丹被装车后运往千里之外的上海浦南花卉基地，预计明年元旦前上市。

“此次发往上海的6000余盆催花牡丹均是花朵鲜艳、雍容华贵的‘洛阳红’，为我市今年首批外运的年宵牡丹。”老城区农业农村局副局长刘佳说。

催花牡丹历来以雍容华贵备受年宵花市场欢迎。作为我市牡丹最集中的种植和观赏区，老城区有着独特的牡丹文化底蕴和产业发展优势。土生土长的洛阳“90后”、洛阳唐风催花牡丹展示交易中心负责人王琮琮，从小就受到父辈们栽植牡丹的影响。2009年，他瞄准上海等地的年宵花市场，销售催花牡丹。经过多年打拼，他在圈儿内小有成就，积累了不少优势资源。

“离开家乡越久，对家的思念越浓，总想找机会为家乡做点事情。”王琮琮说。2021年，他返回家乡，在洛浦街道徐村社区和井沟社区流转了200余亩荒山荒坡，建设洛阳最大的催花牡丹养殖基地和展示交易中心。

“当年开工，当年投用，次年见效，后续建设稳步推进。”洛浦街道办主任刘磊介绍，催花盆养牡丹在去年年宵花市场上“战绩”亮眼，王琮琮也带领唐风催花牡丹展示交易中心创造了多个纪录，以“乡村运营”为抓手，整合研发、育苗、种植资源等种种优势的牡丹特色支柱产业加速形成。

据悉，项目一期全部建成后，预计年销售催花牡丹10万盆，年产值1800万元。未来，该项目将整合周边区域的牡丹研发、育苗、种植资源，通过与平台公司、所在社区等合资合作的方式发展研发、种植、养殖、体验等农文旅融合产业。

王琮琮成功的背后有汗水与泪水，更离不开牡丹专利技术的支持。早年间，他依托与河南科技大学的合作，利用盆养牡丹遮阴设施专利技术，有效提升了反季节催花的质量。王琮琮说，牡丹喜水怕涝、喜阳怕晒，盆养牡丹遮阴设施专利技术“对症下药”，突破了牡丹容器栽培的瓶颈，使观赏牡丹传统催花技术得以升级，“咱下手早，也就早尝到甜头”。

“据统计，该项目每年使用周边劳动力超2000人次，仅此一项支出超过20万元。”刘佳介绍，眼下虽距盛花期还有近2个月，但盆养催花牡丹几乎已全部被预订。

站在洛阳唐风催花牡丹展示交易中心高处朝南望去，鳞次栉比的盆养牡丹遮阴棚十分壮观，棚下数万盆5年生观赏牡丹在科学水肥管理下，按设定节奏在秋日里继续生长，将如期绽放在今冬。它们，是王琮琮和老乡们的致富花、幸福花。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 石智卫 徐照源）