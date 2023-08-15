栾川三川豆腐成“网红” 留住乡愁变“长红”

老话说：世间有三苦，撑船、打铁、磨豆腐。在栾川县三川镇做了20多年豆腐的李大庆怎么也没想到，因为一条小视频，自己和镇上的豆腐都成了“网红”，甚至有人开车1400公里，就是为了品尝这一口地道的三川豆腐。

李大庆在三川镇桥头卖豆腐

老话说：世间有三苦，撑船、打铁、磨豆腐。在栾川县三川镇做了20多年豆腐的李大庆怎么也没想到，因为一条小视频，自己和镇上的豆腐都成了“网红”，甚至有人开车1400公里，就是为了品尝这一口地道的三川豆腐。

“卖——豆——腐——嘞！”昨日清晨，在三川镇的桥头，又响起了李大庆中气十足的叫卖声。今年69岁的老李家住三川镇火神庙村，每天凌晨2点多开始做豆腐，一天能做200斤，早上6点多出门到镇上的桥头卖豆腐。和他一样的还有好几家，对每日卖豆腐习以为常的他们，因为短视频的爆火而成了三川镇一景。

上月初，一名外地网友随手拍了一条关于三川豆腐的小视频，没想到在网上爆火，不少人专程开车来三川镇的桥头吃老李他们做的豆腐。今年中秋国庆假期，三川豆腐市集每日涌入3000多人次，日销豆腐7000斤以上。截至10月13日，仅标注三川镇定位的抖音浏览量就达3.9亿次，点赞量超千万次，线上线下持续爆火。

“刷视频刷到的，我还想着豆腐能有多好吃，来这儿一尝，果然不一般！”一口稠糊糊的玉米糁汤、一口挂满红绿辣椒的豆腐，家住伊滨区的梁继波边吃边说。他和家人、朋友一行12人来栾川旅游，听说三川豆腐只有早上售卖，便索性在镇上住了下来，一大早就赶到桥头，终于吃上了这口热豆腐。

只见老李熟练地用刀片划下一块豆腐，放入不锈钢盆中，再用手中的刀把豆腐切成小块，浇上调好的料汁、放上红绿辣椒，递到顾客手中。这样一盆足够一个人吃的豆腐，还不到3元。

“我是专门从卢氏开一个小时车过来的。”崔爱军在三门峡市卢氏县生活和工作，但他已经在三川买了十几年豆腐，“每个月都要过来几次”。吃了一碗热腾腾的豆腐后，他两只手各提5斤豆腐，“带回去给朋友们分分”。

其实，三川豆腐在网上走红前便久负盛名，为啥？老李用两个词道破了“天机”：豆好、水好。三川镇海拔高、无污染、气候冷，豆子生长周期长，泡豆子和做豆腐的水，用的都是山泉水，再加上点豆腐用的是当地酸浆，吃的时候不用特殊烹饪，只是切块后加上红绿辣椒，便成了一碗色香味俱全的三川豆腐。

一个多月来，各地来吃豆腐的人络绎不绝，也影响了当地人的生活。今年53岁的老郭从小跟着父亲学做豆腐，也在桥头卖了几十年豆腐。三川豆腐在网上走红后，在外地打工的儿子从城里回来，注册了抖音号，把老郭做豆腐的艰辛过程都记录下来，目前已经积累了6000多个粉丝。

三川镇镇长王旭说，上月初，三川豆腐刚在网上走红，镇上就有意识要接住这拨流量，所以邀请了一批网络达人来三川镇品尝豆腐，还为高山富硒玉米糁、烙芋头、羊肉汤等三川其他特产引流。现在，镇上正在对沿河街道进行改造，打造三川豆腐一条街和土特产一条街，计划在10月23日镇上一年一度的大集举办时开业。今后，三川镇将通过打造特色集镇经济，让“流量”变“留量”，“网红”变“长红”，在留住浓浓烟火味的同时留住乡愁，摸索出一条乡村振兴的新路子。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 文/图）