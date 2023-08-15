汝阳县：立足养老需求 实现老有所养

对全县8万余名老年人及其子女开展问卷调查，收集信息300余万条，精准识别基本养老服务对象床位、理疗、理发、助餐等需求……近年，汝阳县结合乡(邻)里中心建设，立足养老需求，努力实现老有所养。

汝阳县小店镇李村集中互助养老服务站

编者按：在昨日召开的全市居家社区养老服务体系建设工作推进会上，我市部分县区、乡镇(街道)、村(社区)围绕加快推进基本养老服务体系建设、进一步提升养老服务质量进行交流发言。自今日起，本网将陆续刊登相关交流发言内容，敬请关注。

对全县8万余名老年人及其子女开展问卷调查，收集信息300余万条，精准识别基本养老服务对象床位、理疗、理发、助餐等需求……近年，汝阳县结合乡(邻)里中心建设，立足养老需求，努力实现老有所养。

在推动居家社区养老服务体系建设中，汝阳县紧抓养老需求，先后3次组织开展调查摸底，收集群众意见300余万条，确保养老设施规划、功能室设置等方面设计布局更精准。

在此基础上，该县有效盘活老村部和村集体闲置房产116处、闲置小学22个，调整机关事业单位用房1700平方米，整合多部门资金，建设“住餐医乐”型养老设施66个、“餐医乐”型101个、“医乐”型68个。

老人在李村集中互助养老服务站保健室按摩 洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄

为提高养老服务品质，该县在220个村(社区)卫生室配备“行走的医院”助诊包，涵盖血压、血糖等18项基础检查，让老年人在“家门口”就能得到便捷治疗。

同时，该县还积极探索“公建民营、公建公营”两类四种运营模式，实现常态长效发展。其中，“公建民营”即养老服务场所由第三方租赁运营、乡镇敬老院空闲床位委托第三方运营；“公建公营”即村“两委”运营养老服务站点、平台公司运营政府养老资产。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 李玉丹）