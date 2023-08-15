郭子仪：再造大唐的汾阳郡王（历史上的“武状元”）

大业年间，隋炀帝在洛阳设进士科，科举制正式开启。武周时期，武则天又设武举，并开创殿试制度。然而，有史记载的武状元远少于文状元，其中数郭子仪名气最大。

大业年间，隋炀帝在洛阳设进士科，科举制正式开启。武周时期，武则天又设武举，并开创殿试制度。然而，有史记载的武状元远少于文状元，其中数郭子仪名气最大。

除了正常考试，朝廷还通过特诏选拔军事人才，其出类拔萃者也可能被称为“武状元”。文武双全的他们，会度过怎样的一生？

武状元的成名路

从武周始设到清末废除，武举制度存在了1000多年，不管其间诞生过多少武状元，名气最大的当数郭子仪。

郭子仪是华州郑县(今渭南华州)人，出身太原郭氏。他生于武周万岁通天二年(公元697年)，20岁时就中了武举，可直到60岁后平定安史之乱，才算真正在历史上留名。

据颜真卿在《郭公庙碑铭并序》中记载，郭子仪“少而美秀，长而瑰伟”，宽仁无比，骑射绝伦。他弱冠时“武举及第，授左卫长上”，开始从军入仕，此后多年戎马倥偬(音同孔总)，为国守边。天宝末年，安史之乱爆发，郭子仪正在家中守孝，被朝廷夺情起用。唐玄宗西奔入蜀后，唐肃宗在灵武(今宁夏银川)登基，升任郭子仪为天下兵马副元帅，领朔方节度使，随广平王、天下兵马大元帅李俶(音同触)收复东西两京。

至德二年(公元757年)，收复两京后，郭子仪被拜为宰相、代国公，唐肃宗赞他有再造家国之功。不久，他奉命返回洛阳，准备讨伐盘踞河北的安史叛军。

次年，朝廷命郭子仪、李光弼等九路节度使共同平叛，几十万大军却没有元帅，只由唐肃宗宠信的宦官鱼朝恩担任观军容宣慰处置使，负责督军。

当时，安庆绪已杀死父亲安禄山，自己登基称帝；史思明降了唐朝，后又复叛。乾元二年(公元759年)春，唐军将安庆绪围困在邺城(今安阳一带)，史思明率大军来救，双方在附近的相州展开混战。郭子仪率部在后，还没来得及排兵布阵，突然天色晦暗，狂风大作，即使对面也看不见人。双方丢盔弃甲，唐军向南、叛军向北溃败。郭子仪退守河阳，唐肃宗任他为东都留守兼河南等诸道行营元帅。

鱼朝恩嫉妒郭子仪，便将相州之败的责任推到他身上。于是，郭子仪被召还京师，夺去兵权。唐肃宗又任命赵王李系为天下兵马元帅，以李光弼为副元帅，代领朔方节度使。上元二年(公元761年)，由于鱼朝恩指挥不当，李光弼、仆固怀恩等人兵败邙山，史思明再次攻陷洛阳。

宽厚待人得善终

宝应元年(公元762年)，唐肃宗驾崩，唐代宗李俶继位。太原、绛州兵变，被封为汾阳郡王的郭子仪驻守绛州(在山西运城)，不久又遭宦官程元振诬陷，再次被罢去军权，负责督建唐肃宗的皇陵。郭子仪不得已将唐肃宗所赐的一千余件诏书全部呈上，表明自己没有反心，唐代宗也深感惭愧。

当时洛阳仍被叛军占领，唐代宗打算让郭子仪与雍王李适率军东征，但由于鱼朝恩和程元振的阻挠，此事未能成行。

仆固怀恩身经百战，为收复两京出生入死，是平定安史之乱的一大功臣。《资治通鉴》中记载，他率回纥军在洛阳对战史朝义的十万精骑，曾“转战于石榴园、老君庙，贼又败”。广德元年(公元763年)正月，史朝义走投无路，自杀身亡，历时八年的安史之乱终于被平定。

李光弼是唐军的平叛主将，《新唐书》中称他“战功推为中兴第一”，但由于鱼朝恩、程元振等人的构陷，他晚年名声受损，郁郁而终。仆固怀恩更是被逼无奈，决定造反。他引吐蕃、回纥等大军入寇唐朝，唐代宗急忙从关中逃往陕州，还是郭子仪挺身而出，平定局势，收复长安。后来，郭子仪单骑说退回纥，击败吐蕃，可谓功勋卓著。用《旧唐书》里的话来说，就是“以身为天下安危者二十年”。

与李光弼、仆固怀恩一样，郭子仪也被宦官视为眼中钉，但他始终宽以待人，所以能得善终。史载他领兵抵御吐蕃时，父亲在关中的坟墓被盗挖，朝廷一直没有破案。人们都怀疑鱼朝恩是幕后主使，郭子仪心里也明白。回朝之后，很多人担心他因此造反，唐代宗也说起了这件事。郭子仪哭道：“我长期带兵在外，不能禁止暴行，兵士们也会破坏别人家的墓。这都是我不忠不孝，遭了天谴，并非有人跟我过不去。”

后来，鱼朝恩请郭子仪赴宴，有人提醒他多加小心，怕鱼朝恩对他不利。郭子仪没当回事，只带着十几名随从就去了。鱼朝恩非常感动，说：“若非您是忠厚长者，怎会不起疑心呢？”

《打金枝》与“救李白”

大历十四年(公元779年)，唐德宗继位，尊郭子仪为尚父。此时的郭子仪有八子七婿，皆为朝廷显贵。孙辈数十人，他已不能认全，来问安时只点头而已。

两年后，85岁的郭子仪病逝，谥号“忠武”，陪葬唐肃宗建陵。《旧唐书》中称，他一生出将入相，历经七朝，“富贵寿考，哀荣终始，人臣之道无缺焉”。

常言说，功高震主。郭子仪最怕别人说他谋反，平时家中四门大开，任人随意出入。这样坦荡示人，能少很多是非，他才得以“权倾天下而朝不忌，功盖一代而主不疑，侈穷人欲而君子不之罪”。不过，这种事防不胜防，他的儿子郭暧就因为一句气话，差点儿把自己的小命断送。

郭暧是郭子仪的第六子，与唐代宗的第四女升平公主年纪相仿，两人十来岁就定了亲。《资治通鉴》中记载，一天郭暧与公主争吵，口不择言，说：“你不就仗着你父亲是天子吗？我父亲只是不想当这个天子而已！”公主恼羞成怒，回宫告状。唐代宗说：“你不知道，他说得对。假如他父亲想当天子，天下怎还会是你家的？”

郭子仪得知此事，二话不说，忙把郭暧捆起来送到宫中，等着皇帝降罪。唐代宗劝解道：“俗话说，不痴不聋，不作家翁。小儿女的闺房之言，何必认真！”即便如此，郭子仪回家后，还是将郭暧结结实实地打了一顿。人们熟悉的经典豫剧《打金枝》，讲的就是这个故事。

在唐代要考武举，必须文武兼备。郭子仪不仅武艺超群，还有过人的谋略。《新唐书》中说，他年轻时曾在并州(今太原)犯法，幸遇李白出手相救。后来李白随永王谋反当诛，郭子仪就解官为李白赎罪。这段佳话最早出自裴敬所撰的《翰林学士李公墓碑》，那么，它是不是真的？

事实上，郭子仪比李白大4岁，他考上武状元从军入仕时，16岁的李白还在蜀中读书。两人的人生没什么交集，也不太可能同时现身并州。（洛报融媒·洛阳网记者 张广英）