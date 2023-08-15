洛阳将培育20家以上养老服务龙头企业 统一全市智慧养老服务平台

16日，记者从全市居家社区养老服务体系建设推进会上获悉，下一步洛阳将在推进设施建设、提升运营能力、健全标准体系、做好要素保障等方面着力，加快构建“五级四类”城乡养老服务体系，持续推动养老服务高质量发展。

16日，记者从全市居家社区养老服务体系建设推进会上获悉，下一步洛阳将在推进设施建设、提升运营能力、健全标准体系、做好要素保障等方面着力，加快构建“五级四类”城乡养老服务体系，持续推动养老服务高质量发展。

打造“15分钟”养老服务圈，推动农村“四类”养老服务设施全覆盖

洛阳将坚持“立足实际、需求导向”原则，加快构建结构科学、功能完备、布局合理的养老服务设施网络。

在城市养老服务设施方面，将围绕市、街道、社区、小区、家庭五级养老服务网络，打造“15分钟”养老服务圈。新建住宅区要按照每百户30平方米的标准，规划建设养老服务设施；已建成住宅区要按照每百户20平方米的标准补齐养老服务设施短板。同时，还将结合邻里中心建设，布局一批面积在200至500平方米的养老服务站。

在农村养老服务设施方面，将进一步健全县、乡、村三级衔接的农村养老服务体系，建设5个200张以上床位的县级大型养老机构，推动40所乡镇敬老院转型为区域养老服务中心，加快村级养老服务站点建设，每个行政村至少设置一处独立养老服务场所，2025年实现农村“四类”养老服务设施全覆盖。