中雨！雨夹雪或小雪！洛阳最新天气预报

最近几天，洛阳天气晴好，气温回升。需要注意的是，洛阳将迎来阴雨天气。

最近几天，洛阳天气晴好，气温回升。需要注意的是，洛阳将迎来阴雨天气。 最近几天，洛阳天气晴好，气温回升。需要注意的是，洛阳将迎来阴雨天气。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽东移及较强冷空气的共同影响，17-19日洛阳市有一次降雨、降温及大风天气过程，周后期多受高空偏西气流控制，以多云到晴天为主，具体预报如下： 今天下午到夜里：晴天转多云。 17日(周二)：多云到阴天，下午到夜里转小雨或零星小雨，气温12℃～24℃。 18日(周三)：小到中雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，西北风4级左右，气温13℃～20℃。 19日(周四)：小雨转阴天，西北风3级～4级，气温12℃～19℃。 20日(周五)：多云到晴天，气温10℃～21℃。 21日(周六)：晴天到多云，气温9℃～21℃。 22日(周日)：多云间晴天，气温11℃～21℃。 23日(周一)：晴天间多云，气温11℃～23℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）