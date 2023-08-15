奖金丰厚，洛阳市重磅文创赛事火热报名中！

还记得日前火遍朋友圈的洛阳市重磅文创设计大赛吗？最新进展来了！

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据悉，由中国文化产业协会、中国工艺美术协会、中国博物馆协会支持，河南省文化和旅游厅、河南省教育厅、河南省工业和信息化厅、洛阳市人民政府主办的第九届中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛自启动以来，引发广泛关注，来自全国各地的摄影机构、媒体、高校人员积极参与，目前，官网后台用户注册数百位，投稿数量上百件，选手参赛热情高涨！

大赛共分为四大赛道，无论您擅长什么类型，均可在此大展身手！

第一赛道为文创产品创意设计，擅长精美小件创意设计，第一赛道最适合不过！第二赛道为城市公共空间艺术设计，喜欢享受生活、独具空间美感的你，一定不能错过！如果你精通乡村振兴理念，愿意为广阔乡村奉献聪明才智，不妨看看第三赛道“文化产业赋能乡村振兴创意设计”；洛阳汉服火遍全国，若想在风口产业和广大市场中一展雄姿，第四赛道“中华汉服创意设计”等你来战！

需要注意的是，截至目前，第一赛道文创产品创意设计投稿人数最多，其次是第四赛道中华汉服创意设计，想要参赛的您可以根据爱好自行选择~

四大赛道中，最惹人关注的还是第一赛道中的文创酒器赛道。该赛道围绕传承、弘扬、创新中国传统酒文化，创意设计宜品、宜赏、宜馈赠、宜收藏、宜传播的文创酒器；与中国文创酒领域的创新代表——万茗堂合作，以万茗堂吉祥物“锦鲤”为主题，挖掘利用锦鲤文化元素，创意设计伴手礼，艺术品等。届时，万茗堂将全程参与作品评审，发现更多具有市场潜力的作品，促进洛阳非遗保护传承和文创产业高质量发展。

详细参赛要求：

1.参赛作品必须符合中华人民共和国法律法规，不得包含政治、宗教等敏感信息，不得违背公序良俗，不得存在任何歧视；

2.参赛作品必须为原创，不得复制抄袭他人他方作品；

3.参赛作品洛阳文创伴手礼必须为本次大赛创意设计，此前没有公开发表、推广、转化、利用等行为；

4.参赛作品必须符合赛道要求，接受展示、交流、转化、生产、销售；

5.参赛作品必须提交文字说明，明确设计理念、特点、工艺、功能、用途和价值；

6.参赛作品不存在任何知识产权争议，不涉及任何法律纠纷。参赛作品如违反上述规定或存在以其他形式侵犯他人知识产权等问题，大赛组委会有权取消其参赛资格并追回已获奖金、奖杯和荣誉证书。若造成原知识产权所有人或第三人利益损害的，相关法律责任由参赛单位或参赛者自行承担；

7.报名参赛后，作品所有者需同意并积极参加大赛主办单位及承办单位的巡展交流活动及有关宣传推广活动；

8.大赛免收报名费和评审费，作品设计、产品模型制作、视频制作费等均由参赛者自行承担。

报名流程：

1.参赛者登录本次大赛官方网址：https://sc.lytrip.com.cn，点击进入创意设计大赛页面，注册相关信息并填写《报名表》，按照要求提交参赛作品及创意设计说明等资料；

2.提交线上报名资料后，将《报名表》和《知情确认书》打印盖章，以扫描版PDF形式上传至网站；

3.参赛者报送通过复评后的作品，需将参赛作品分类包装完整并寄送至指定地点(另行通知)；

4.最终获奖名单将在中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛颁奖典礼上公布。

作品征集截止时间为2023年10月31日，参赛者可直接在官方https://sc.lytrip.com.cn报名参与。

创意改变生活！想让创意火遍全网，想让作品万人展览，脑洞大开的你们、热爱洛阳的你们，快来参赛！在权威大赛中展示自我，为美丽洛阳、美好生活创意赋能！(洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳/文 通讯员 张艳艳/图)

>>点击链接查看参赛详情