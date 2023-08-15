17日至20日，二里头夏都遗址博物馆每天四场免费讲解。
17日至20日，二里头夏都遗址博物馆每天四场免费讲解。
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昨日，二里头夏都遗址博物馆微信公众号发布消息，2023年10月14日至10月20日，第四届国家考古遗址公园文化艺术周暨第十二届国家考古遗址公园联盟联席会在河南省新郑市举办。为配合支持该项活动，二里头夏都遗址博物馆将于10月17日至10月20日期间每天增加免费讲解场次，为游客提供优质参观体验。
免费讲解具体时间为：上午：9：30、10：30；下午：14：00、15：00。
二里头夏都遗址博物馆开馆时间：每日9：00-17：00(16：00停止入场)，每周一闭馆(除国家法定节假日外)。
数字馆开放时间：10：00-10：40 、11：00-11：40 、15：00-15：40 、14：00-14：40。每场限流50人，一人一票，凭票入场。
如有问题可拨打二里头夏都遗址博物馆咨询电话：周一至周五：0379-65091899、0379-65091800，周六、周日及节假日：0379-65091899。⑥
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