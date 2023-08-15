请绕行！郑卢高速洛宁西上站匝道（洛阳方向）因山体滑坡阻断

今日，记者从洛阳高速交警支队获悉，今日7时许，因山体滑坡，造成郑卢高速洛宁西收费站上站匝道(洛阳方向)道路阻断，车辆无法通行。
今日，记者从洛阳高速交警支队获悉，今日7时许，因山体滑坡，造成郑卢高速洛宁西收费站上站匝道(洛阳方向)道路阻断，车辆无法通行。
今日，记者从洛阳高速交警支队获悉，今日7时许，因山体滑坡，造成郑卢高速洛宁西收费站上站匝道(洛阳方向)道路阻断，车辆无法通行。
“此次滑坡未造成人员受伤。我们已采取交通管制措施，并督促相关单位立即采取抢修尽快恢复通行。从该站上站到卢氏方向不受影响，但计划从该站上站去洛阳方向的驾驶员，请选择绕行。”洛阳高速交警支队有关工作人员说，关于该路段具体恢复通行时间，交警部门将及时通过媒体及“洛阳交警”微信公众号发布。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 张涛)
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