汝阳县十八盘乡斜纹村小型集中养老服务点 60周岁以上空巢独居老人免费住宿

“是这个位置吗?有没有感觉舒服点?”今日上午，在汝阳县十八盘乡斜纹村小型集中养老服务点保健室，医生正为入住老人提供理疗服务。

“是这个位置吗?有没有感觉舒服点?”今日上午，在汝阳县十八盘乡斜纹村小型集中养老服务点保健室，医生正为入住老人提供理疗服务。 “是这个位置吗?有没有感觉舒服点?”今日上午，在汝阳县十八盘乡斜纹村小型集中养老服务点保健室，医生正为入住老人提供理疗服务。 斜纹村小型集中养老服务点设有厨房、餐厅、洗浴室、阅览室、保健室、娱乐活动室和住室等功能室，可为本村有需求的老人提供集中托养、临时照顾、上门巡护、助餐娱乐、医疗救护、日间照料等服务。 该服务点可为60周岁以上空巢独居老人提供长期入住服务，住宿免费，餐费每人每月200元，目前有7名老人长期居住。此外，还为本村老年人提供临时托护服务，并对空巢老人进行定期巡护。(洛报融媒记者 郭飞飞 见习记者 李玉丹 文/图)