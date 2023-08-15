涧西区：抓好“四个结合” 打造“五位一体”养老服务模式

在社区邻里中心内布局助餐、康养、助浴、文娱等多种养老服务，让老人在家门口享受幸福晚年。

在社区邻里中心内布局助餐、康养、助浴、文娱等多种养老服务，让老人在家门口享受幸福晚年。

16日上午，洛阳居家社区养老服务体系建设工作观摩组走进涧西区。近年，涧西区在养老服务体系建设中注重抓好“四个结合”，建设“五位一体”养老服务模式，使得辖区老年人获得感、幸福感显著提升。

涧西区创新探索将养老服务与邻里中心、乡里中心建设相结合，与辖区丰富的医疗资源相结合，与发展养老产业相结合，与基层社会治理相结合，逐步形成以居家养老为基础、小区养老为支撑、社区养老为依托、街道养老为统筹、机构养老为补充“多元一体”的综合养老服务模式。

目前，涧西区已建成街道、社区养老服务中心及小区养老服务站136个，引进社会养老机构18个，机构养老床位3654张，家庭养老床位1003张，每天服务老年人近万人次。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 文/图)