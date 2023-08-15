汝阳县柏树乡漫流村居家助老服务点 75岁以上老人免费就餐

“这里的饭便宜还好吃，我们过来帮帮忙。75岁以上还免费。”16日，在汝阳县柏树乡漫流村居家助老服务点，老人们围坐一起择菜剥蒜。
“这里的饭便宜还好吃，我们过来帮帮忙。75岁以上还免费。”16日，在汝阳县柏树乡漫流村居家助老服务点，老人们围坐一起择菜剥蒜。
“这里的饭便宜还好吃，我们过来帮帮忙。75岁以上还免费。”16日，在汝阳县柏树乡漫流村居家助老服务点，老人们围坐一起择菜剥蒜。
漫流村居家助老服务点是汝阳县柏树乡村级居家助老服务点，由漫流村利用闲置老村部建设，可向老年人提供助餐、娱乐、医疗救护、日间照料、临时托护等服务。
该服务点由村集体经营管理，服务点餐厅面向全村开放，按照每人每餐5元收费，75岁以上老年人可免费就餐。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 见习记者 李玉丹 文/图）
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