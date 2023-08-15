汝阳县城关镇区域养老服务中心 优质服务打开农村养老幸福密码

“今天午餐是卤面、鸡蛋汤。”16日上午，在汝阳县城关镇区域养老服务中心厨房，工作人员正忙着洗菜、切菜，准备当天的午餐。餐厅电子屏上还显示有当月过生日老人的名字。

“今天午餐是卤面、鸡蛋汤。”16日上午，在汝阳县城关镇区域养老服务中心厨房，工作人员正忙着洗菜、切菜，准备当天的午餐。餐厅电子屏上还显示有当月过生日老人的名字。

汝阳县城关镇区域养老服务中心通过对原城关镇敬老院提升改造，引入第三方运营，在兜底保障基础上，为周边老年人提供住养和居家社区养老服务，并支持辖区村级养老服务站点开展服务。

该中心建筑设置有生活服务、保健康复、娱乐活动等功能区，配备有老年人能力评估室、医疗卫生室、康复室、公共浴室、图书阅览室、书画室等功能室。目前养老床位82张，入住老人52位。

该中心在满足辖区特困人员集中供养需求的前提下，面向社会老人开放。同时，依托专业团队提供托养、术后康复、上门护理、助餐、助浴、助洁、助医、助行、助急、家政服务等居家养老线上线下服务，基本达到保本微利。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 见习记者 李玉丹 文/图)