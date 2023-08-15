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住房公积金贷款提前还款有限额吗？相关部门解答
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.16 17:41

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：住房公积金贷款想提前还款，有没有最低额度限制和次数限制？

　　洛阳市住房公积金管理中心回复：自贷款发放之日起，借款人可根据自身经济情况，申请提前全部或部分归还贷款本息。办理提前还款业务，可通过个人住房公积金账户余额划转和还款银行卡还款两种形式办理。每次还款额不低于一千元。

　　办理公积金贷款提前还款业务，可携带借款人身份证原件和公积金贷款还款银行卡到贷款地住房公积金服务网点柜面办理，或者注册登录洛阳公积金个人网厅办理。

　　贷款还款日当天不允许办理提前还款业务。每天只允许最多两次提前还贷业务操作(即使用本人公积金账户余额或绑定的还款银行卡各1次)。

　　相关链接：业务指南

图片来源：洛阳市住房公积金管理中心网站

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：唐好优 ]
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