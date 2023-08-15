西工区：以大带小分区连片 提升养老服务质量

16日上午，洛阳居家社区养老服务体系建设工作观摩组走进西工区。近年，西工区坚持问题导向，完善体制机制，统筹推动全区养老服务事业高质量发展。
16日上午，洛阳居家社区养老服务体系建设工作观摩组走进西工区。近年，西工区坚持问题导向，完善体制机制，统筹推动全区养老服务事业高质量发展。
多途径破解用地难题，近两年共新增30处、2.2万平方米养老用房；创新“以大带小、分区连片”连锁化运营，着力构建“以大带小、功能互补、整体联动”的格局……
16日上午，洛阳居家社区养老服务体系建设工作观摩组走进西工区。近年，西工区坚持问题导向，完善体制机制，统筹推动全区养老服务事业高质量发展。
该区探索多元模式，创新实施“以大带小、分区连片”连锁化运营。即采取由一家运营商运营1个大中心、若干小中心的“1+N”运营模式，降低运营成本，带动小中心可持续发展。该区还整合各类服务资源，为老人提供定制化养老服务套餐，探索出一条老人能负担、服务可定制、企业有收益的可持续发展路径。
截至目前，西工区区9个街道、66个社区已实现养老服务设施全覆盖。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 文/图)
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