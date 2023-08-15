顺风车需要办证吗？ 洛阳市交通局：不需要！每天最多可以接4单

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：接送孩子上下学时跑一下顺风车，是否需要办理相关证照，会不会被运管部门查处？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：接送孩子上下学时跑一下顺风车，是否需要办理相关证照，会不会被运管部门查处？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：接送孩子上下学时跑一下顺风车，是否需要办理相关证照，会不会被运管部门查处？
洛阳市交通局回复：顺风车是合法的，不需要办理网约车相关许可。顺风车是乘客和车主分摊部分出行成本或免费互助的共享出行方式，它不以营利为目的，属于民事互助行为，不属于道路运输经营活动范畴。顺风车每天最多可以接4单。
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