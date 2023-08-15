涧西区教体局：保证大多数小学生能够在课后服务期间完成作业

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：青岛路小学二年级学生，在学校报了延时班，但作业在延时班上基本没写，回家还要写到很晚，请问延时班有什么作用？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：青岛路小学二年级学生，在学校报了延时班，但作业在延时班上基本没写，回家还要写到很晚，请问延时班有什么作用？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：青岛路小学二年级学生，在学校报了延时班，但作业在延时班上基本没写，回家还要写到很晚，请问延时班有什么作用？
涧西区教体局回复：收到诉求后，学校第一时间召开专项会议，进一步要求各科教师严格落实课后延时服务政策，教师可结合班级实际情况分层布置作业，保证大多数学生能够在课后服务期间完成作业。如果出现孩子作业过多，影响睡眠时间，请拨打电话17538593629向学校反映具体情况。
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